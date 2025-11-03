HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro de transportistas 4 de noviembre: Minedu anuncia clases presenciales durante jornada de protestas

Gremios han convocado a una nueva jornada de paro de transportistas ante los recientes ataques en el Callao. "No nos hemos olvidado de los choferes asesinados", precisó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte.

Minedu anuncia clases presenciales durante paro de transportistas
Minedu anuncia clases presenciales durante paro de transportistas | Composición LR

Este martes 4 de noviembre se realizará una nueva jornada de paro de transportistas, confirmada por un sectordel gremio de transportes en Lima y Callao. La medida tiene como finalidad expresar rechazo ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos que vienen afectando a la ciduadanía y el sector. Según informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, los conductores saldrán a protestar a las calles de Lima con sus buses, pero sin el ya antes ejecutado bloqueo de rutas.

Ante esta iniciativa, los padres de familia y alumnos se preguntan si las clases se realizarán de manera virtual (tal como se ha hecho antes en paralizaciones anteriores) o si se continuarán en la misma línea de presencialidad. Al respecto, la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM) ha anunciado que la jornada educativa se realizará con normalidad en los colegios públicos y privados de la capital; sin embargo estos últimos podrán adoptar las medidas que consideren convenientes para los estudiantes.

Dirección Regional de Educación de Lima anuncia que clases serán presenciales durante paro de 4 de noviembre

Dirección Regional de Educación de Lima anuncia que clases serán presenciales durante paro de 4 de noviembre

Universidades optan por clases virtuales

Por su parte, diversas casas de estudio superiores ya han anunciado que realizarán sus actividades de manera virtual este 4 de noviembre. A continuación se detalla cuales son:

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
  • Universidad de Lima
  • Universidad del Pacífico
  • Universidad Antonio Ruiz de Montoya
  • Facultad de Medicina San Fernando (UNMSM)
  • Universidad Privada del Norte

¿A qué hora empezará el paro de este 4 de noviembre?

Según indicó Martín Ojeda, más de 250 líneas del Cono Norte, Sur, Centro y Este acatarán la medida de paralizaciones este martes a través de un apagado de motores y movilización pacífica, misma que tiene como hora de inicio tempranas horas de la mañana. "Vamos a apagar motores desde las 5:00 a.m. hasta las 12 a.m. No nos hemos olvidado de los choferes asesinados", precisó Ojeda para La República durante una reunión de transportistas en Palacio de Gobierno.

Esta nueva jornada de movilizaciones se realiza luego del reciente asesinato de los recientes asesinatos de José Johnny Esqueche Ñingles (‘Brujito’), conductor de la empresa Liventur en el Callao y padre de dos hijos; y Leoncio Sandoval Castro, chofer de la línea 105, que pertenece a la empresa Mariscal Ramón Castilla.

