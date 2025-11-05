Tras más de 12 horas de intervención, la cirugía fue un éxito y se logró extirpar el tumor del abdomen de don Jacobo Pinilla. | Foto: Andina

Tras más de 12 horas de intervención, la cirugía fue un éxito y se logró extirpar el tumor del abdomen de don Jacobo Pinilla. | Foto: Andina

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud en Arequipa logró una nueva hazaña médica al extirpar un tumor abdominal de 20 kilos a un paciente oncológico de 71 años, natural de Puno. La operación, que se prolongó por más de 12 horas, permitió salvar la vida de don Jacobo Inquilla, quien padecía un liposarcoma retroperitoneal gigante, una neoplasia maligna de rápido crecimiento que comprometía varios órganos vitales.

El procedimiento estuvo a cargo del cirujano oncólogo abdominal Juan Augusto Martínez San Martín, quien explicó que fue necesaria la técnica de cirugía por compartimentos, mediante la cual se retiró el riñón izquierdo, además de partes del páncreas y del colon afectados por el tumor. "Por las características del caso, era indispensable extirpar toda la masa para evitar complicaciones mayores", precisó el especialista.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Don Jacobo agradeció a profesionales de Essalud

Conmovido, don Jacobo expresó su gratitud hacia los profesionales de Essalud. "Llegué en malas condiciones, pero ahora tengo esperanzas. El médico me dijo que pronto volveré a pasear en bicicleta. Estoy muy agradecido con todos". Gracias al trabajo coordinado del equipo médico y asistencial, la intervención fue calificada como un éxito quirúrgico. El paciente se encuentra estable y continúa su recuperación en el nosocomio arequipeño, acompañado de su familia.

Don Jacobo Inquilla fue intervenido por un tumor de más de 20 kilos en su abdomen. Foto: Andina

Este caso se suma a otro ocurrido en La Libertad, en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, cuando se logró extirpar un tumor abdominal de más de 20 kilos a Loida Bacilio Diestra, una mujer de 49 años que sufría para respirar y tenía fuertes dolores abdominales. Esta cirugía también duró más de 12 horas y tras la intervención, la paciente aseguró sentirse mejor y agradeció al personal médico por su paciente labor.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.