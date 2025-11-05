En el local se hallaron a varios jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: Luis Álvarez / La República.

La Municipalidad Provincial del Cusco no descarta iniciar acciones legales contra los propietarios del centro nocturno 9:11, ubicado en la urbanización Mariscal Gamarra, luego de que dos fiscalizadoras fueran retenidas contra su voluntad durante un operativo realizado la noche del último martes.

El gerente de Desarrollo Económico, Mario Zárate, denunció que las trabajadoras fueron encerradas con candado desde el exterior mientras se intervenía el local por operar sin licencia. “Fue necesario llamar a la Fiscalía y a los efectivos de la comisaría de Tawantinsuyo, quienes se hicieron presentes para liberar a las funcionarias”, precisó.

Durante la intervención, se halló a varios jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Zárate indicó que el local no contaba con ningún tipo de documentación para su funcionamiento, por lo que fue clausurado.

El gerente informó además que en la zona se detectaron al menos cuatro locales nocturnos informales que operan al margen de la ley, pese a encontrarse en un área residencial y cerca de tres instituciones educativas.

“Estamos ordenando que estos establecimientos sean tapiados y exhortamos a los propietarios de inmuebles a no alquilar sus espacios para este tipo de negocios”, advirtió.