Asesinan a artesano en Cusco y familia lleva ataúd hasta la Divincri para exigir justicia

La tarde del domingo, el dolor se mezcló con la indignación en los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cusco. Los familiares de Luis Ángel Saraya Quispe (35), artesano y padre de tres hijos, llegaron con su ataúd en hombros para exigir justicia por su muerte ocurrida en el distrito de Saylla.

El crimen se produjo la noche del sábado, cuando Saraya participaba en una reunión en una vivienda del sector. Según la versión de los testigos, el encuentro transcurría con normalidad hasta que un disparo rompió la calma. El proyectil impactó en el cuello del artesano, quien cayó gravemente herido y murió poco después.

El presunto autor del disparo fue identificado como Albert Ttito, agente de seguridad privada. La Policía detuvo al sospechoso, aunque los familiares sostienen que intentó escapar y ahora busca negar su responsabilidad.

“Manifiesta que mi esposo se disparó solo, eso es imposible. La Policía no está actuando como debería. Quieren ocultar pruebas”, denunció entre lágrimas la viuda de la víctima.

Durante la protesta frente a la Divincri, los deudos alzaron carteles y gritaron “¡Justicia para Luis Ángel!”, denunciando presuntas irregularidades en la investigación, como el supuesto ocultamiento del arma homicida y la falta de citación a testigos.

PNP espera de resultados

Consultado sobre el caso, el coronel PNP Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco, informó que se están realizando las diligencias correspondientes, entre ellas la toma de declaraciones y la evaluación de absorción atómica, cuyos resultados serán determinantes.

“El sospechoso sigue en calidad de detenido y se podría extender su detención”, señaló el oficial, quien también instó a los familiares a presentar formalmente cualquier denuncia sobre presuntas irregularidades.

Luis Ángel Saraya, reconocido por su trabajo como artesano platero, deja a tres hijos en la orfandad. Su sepelio se realizará este lunes en el cementerio general de Saylla, en medio del dolor y la exigencia de justicia de sus familiares, vecinos y amigos, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador, tranquilo y dedicado a su familia.