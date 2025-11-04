HOYSuscripcion LR Focus

Niño con trasplante de riñón queda varado por paro de transportistas y es ayudado por la PNP para llegar a cita médica

Gerald, un niño trasplantado, no logró abordar un bus por el colapso del transporte en Lima. La Policía lo asistió para que pudiera llegar al hospital en plena crisis por el paro de transportistas.

El paro de transportistas dejó sin clases presenciales a miles de estudiantes en Lima y Callao. Foto: composiciónLR/América Televisión
La mañana del martes 4 de noviembre de 2025, Lima enfrentó un caos generalizado por el paro de transportistas convocado por diversos gremios del sector. La paralización del servicio afectó a miles de ciudadanos, entre ellos Gerald, un niño de 9 años con un trasplante de riñón, que debía llegar a una cita médica crucial en plena hora punta.

Ante la imposibilidad de abordar un vehículo por la congestión, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino de manera oportuna. Gracias a la rápida acción de las oficiales que patrullaban la zona, el menor y su madre lograron acceder a un hospital en medio de una situación de emergencia que dejó sin transporte a buena parte de la capital.

PUEDES VER: ¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

Paro de transportistas, 4 de noviembre: PNP ayuda a niño con trasplante de riñón

Gerald, originario de Ucayali, se trasladó a Lima hace más de dos años junto a su madre, Lilian Peña Albornoz, exclusivamente para seguir un tratamiento médico especializado. Tras someterse a diálisis durante dos años, recibió un riñón y desde hace diez meses acude regularmente a controles médicos.

La madre del menor relató a 'América Noticias' las dificultades que enfrentaron esa mañana. “No se puede. Está repleto, repleto”, dijo mientras intentaba, sin éxito, subir a un bus con su hijo. La cita médica estaba programada para las 6:00 a.m., pero el colapso del sistema de transporte hizo inviable cumplir con el horario establecido.

En medio del desorden en los paraderos, los transeúntes y medios de comunicación se percataron de la situación de la familia. Fue entonces cuando intervinieron la comandante Díaz y la coronel Maihua, quienes prestaron ayuda inmediata. “La salud de él es muy complicadísimo. No es una enfermedad simple”, explicó la madre, visiblemente afectada.

Ambas oficiales dispusieron una unidad móvil de la Policía, que permitió trasladar al niño y su madre directamente al hospital, garantizando así que Gerald no perdiera una evaluación médica vital para su recuperación.

¿A qué se debe el paro de transportistas del 4 de noviembre?

El paro de transportistas en Lima y Callao fue una respuesta directa a la ola de inseguridad que golpea con fuerza al sector. Pese a que el Gobierno declaró estado de emergencia el pasado 22 de octubre, los ataques y amenazas a los conductores no cesaron.

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), se registraron 28 homicidios vinculados al transporte público en apenas 15 días posteriores a dicha declaración. El temor por extorsiones y asesinatos motivó a los gremios a suspender sus operaciones como medida de presión.

Entre las agrupaciones que lideraron la protesta estuvieron:

  • Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP)
  • Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú)
  • Unión de Transportistas (UT)

Gremio de transportistas se reúne con presidente del Congreso

Mientras algunos gremios mantenían la paralización, otros sectores del transporte decidieron no acatar el paro del 4 de noviembre. Estas organizaciones mantuvieron una reunión clave con Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso de la República del Perú, para buscar una solución ante la crisis.

Durante el encuentro, se acordó la creación de una unidad de élite, integrada por representantes de diversas instituciones estatales. Su objetivo será enfrentar a los grupos delictivos responsables de los atentados contra los transportistas y la ciudadanía.

Héctor Vargas, vocero de uno de los gremios que decidió mantenerse al margen de la protesta, priorizando proteger a los conductores sin generar más afectación a los usuarios del transporte público.

