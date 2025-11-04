HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así amanece Lima durante el paro de transportistas durante el 4 de noviembre: largas colas y buses escasos

Los ciudadanos se vieron obligados a tomar colectivos y taxis para llegar a sus destinos durante el paro de transportistas, mientras que la PNP desplegó patrullas para resguardar paraderos y principales vías de acceso.

Paro de transportistas este 4 de noviembre. Foto: Francisco Erazo / La República
Foto: Francisco Erazo / La República

Este martes 4 de noviembre, al menos diez empresas de transporte realizaron un paro en Lima y Callao con el objetivo de exigir al Gobierno mayores medidas de seguridad ante el incremento de la delincuencia. Desde tempranas horas de la mañana, la paralización afectó a miles de ciudadanos que se dirigían a sus centros de trabajo y estudio, provocando aglomeraciones en los principales paraderos de la capital: Puente Piedra, Acho, Pro y Puente Atocongo.

Solo algunas unidades de las empresas La Gran Estrella y Etuchisa continuaron con sus operaciones, mientras que las demás optaron por suspender completamente sus servicios. La falta de transporte generó que muchas personas recurrieran a taxis, colectivos e incluso a buses informales, cuyos precios se incrementaron entre 3 y 5 soles más de lo habitual. Además, el Ministerio de Interior aseguró que se desplegaron diversas unidades policiales.

“Tengo que pagar casi el doble para llegar a mi trabajo. No había buses y la gente estaba desesperada”, contó una pasajera que esperaba en el paradero de Puente Piedra.

Manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos de la capital

Durante la jornada de protesta, varios manifestantes bloquearon tramos de importantes avenidas. En la avenida Túpac Amaru, por ejemplo, se reportó la quema de una llanta y la colocación de piedras sobre la pista para impedir el tránsito vehicular. En la Panamericana Norte y Sur muchos buses también circularon hasta cierto tramo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un fuerte contingente en el exterior de la escuela policial en Puente Piedra, Puente Atocongo, Manchay y en Puente Nuevo. Pese a ello, en algunos sectores se registraron enfrentamientos verbales entre efectivos policiales y transportistas que denunciaron presuntos abusos de autoridad. “Estamos reclamando lo justo. Nos desvían y no nos dejan avanzar. Este nuevo presidente es más de lo mismo”, manifestó uno de los choferes en medio de la protesta.

Por otro lado, la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, también fue escenario de bloqueos. Decenas de vehículos quedaron varados por más de una hora, generando una gran congestión vehicular que afectó la movilidad de toda la zona industrial.

Transportistas exigen seguridad y justicia por choferes asesinados

Hasta la fecha y pese a la cantidad de medidas aplicadas por el gobierno, ya se han reportado al menos 17 atentados contra transportistas, por lo que algunos manifestantes portaban polos con el rostro de choferes asesinados y atacados recientemente. En particular, miembros de la empresa ETUL4SA realizaron una caravana hacia la zona de Acho, en memoria de uno de sus compañeros que fue víctima de la violencia horas antes del inicio del paro.

“Hemos perdido seres que queremos. No saben lo difícil que es esto”, expresó entre lágrimas una transportista afectada. Según señalaron, los ataques a choferes y cobradores han ido en aumento durante los últimos meses, sobre todo en las rutas que conectan Lima norte y el Callao.

Gobierno bajo presión y posibles nuevas movilizaciones

Pese al estado de emergencia vigente en la capital, los transportistas anunciaron que podrían realizar nuevas movilizaciones si no reciben una respuesta clara por parte del Ejecutivo. Se prevé que representantes de las principales empresas se reúnan en el Centro de Lima para coordinar una marcha hacia el Congreso de la República y exigir una mesa de diálogo con las autoridades.

Los manifestantes sostienen que las promesas del Gobierno y del presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, no se han traducido en acciones reales para frenar la inseguridad ciudadana. “Los gobernantes solo vienen para la foto, pero no hacen nada. Cada día hay más asaltos, más muertes y menos control”, señaló un chofer durante la protesta.

