Durante la madrugada de este 4 de noviembre, previo al paro de transportistas en Lima y Callao, tres sujetos desconocidos ingresaron por unas escaleras aledañas a la zona y prendieron fuego a una mototaxi de la Asociación Servicios Especiales Aravicus, que vendría recibiendo amenazas desde mediados de octubre. El hecho se registró a las 3:50 de la mañana en el distrito de Independencia, cuando una cámara de seguridad captó el preciso momento en el que los atacantes ingresaron al lugar para ejecutar su cometido.

El ataque no estaría aislado, sino que sería el quinto dirigido a la empresa de transporte. Anteriormente, los delincuentes atentaron contra el negocio con disparos de bala y ya han incendiado cuatro vehículos. Según pudo conocer La República, los extorsionadores exigen una cuota de entrada de S/15.000 y el pago de S/5 por cada moto.

TE RECOMENDAMOS TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Alarmante situación de extorsión en mototaxistas

Las madrugadas del 21 y 24 de octubre, en horarios similares al del último ataque, los mismos delincuentes quemaron otras unidades. Sin embargo, el caso más alarmante fue el de un conductor que sobrevivió ileso tras ser interceptado por hampones. Los 140 transportistas que forman parte de la empresa, que opera en la zona de Tahuantinsuyo, viven con el constante temor de perder su vida al salir a trabajar.

La situación en Independencia refleja grave problema de inseguridad que enfrenta este sector del transporte urbano en la capital. Solo en San Juan de Lurigancho (SJL), entre el 85% y 90% de mototaxistas pagan cupo a los extorsionadores para trabajar sin que atenten contra sus vidas, según estimó el alcalde del distrito más grande de Lima, Jesús Maldonado, en conversación con este medio.

En Lima Norte, más de 100 mototaxistas de San Martín de Porres denunciaron en septiembre ser víctimas de organizaciones delictivas y que tienen que pagar S/10 diarios a los criminales para no arriesgar su vida ni la de sus familias. En Carabayllo, la empresa Manuel Prado también reveló ser extorsionada por hasta tres bandas este año y sufrir represalias como secuestros y atentados con explosivos. En lo que va del año, al menos 180 conductores de transporte urbano han sido asesinados por no pagar cupos.

Extorsionadores exigen una cuota de entrada de S/15.000 y el pago de S/5 por cada moto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.