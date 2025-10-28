Lima se encuentra en el top 10 de las ciudades con mayor congestión vehicular a nivel mundial. | Foto: composición LR/Noticias UPC

Lima se encuentra en el top 10 de las ciudades con mayor congestión vehicular a nivel mundial. | Foto: composición LR/Noticias UPC

De acuerdo con el informe de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la congestión vehicular en el país ha alcanzado niveles más altos, lo que refleja un creciente descontento entre los ciudadanos debido al tiempo perdido en el tráfico, el aumento del estrés y la disminución en la calidad de vida urbana.

La preocupante situación radica en la falta de soluciones efectivas para contrarrestar la congestión vehicular, lo cual provoca significativas pérdidas de productividad y también afecta la economía y la calidad de vida de la ciudadanía, que cada día sufre las consecuencias de una deficiente gestión del tránsito y de la poca prudencia de quienes conducen vehículos pesados o livianos.

Los ciudadanos dependen de servicios informales como taxis y autos colectivos, lo que aumenta la saturación de las calles y la congestión vehicular. Foto: World Bank Blogs

La congestión vehicular que existe diariamente en Lima

Según los datos de TomTom analizados minuciosamente por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el promedio de velocidad al que circulan los vehículos en Lima es de 14,2 km/h, lo que significa que está por debajo de otras capitales de Latinoamérica como Ciudad de México (17,6 km/h), Bogotá (18,2 km/h) o Santiago de Chile (22,3 km/h).

La lentitud también se evidencia en días de alta demanda y durante las horas de mayor congestión vehicular, como a las 6.00 p. m. y a las 7.00 p. m., cuando la velocidad promedio cae a entre 11 km/h y 12 km/h, respectivamente. Debido a esta situación, la capital peruana se ha convertido en la ciudad más congestionada de América Latina en 2023 y 2024, siendo superada únicamente por Barranquilla, Colombia.

¿En qué puesto ocupa el Perú a nivel mundial en congestión vehicular?

Actualmente, el Perú ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de mayor congestión vehicular, lo que cambia drásticamente la perspectiva desde afuera sobre la cultura vial del país sudamericano. Por ello, este problema afecta gravemente al turismo, ya que la congestión vehicular dificulta el desplazamiento de los visitantes, reduce la eficiencia del transporte y deteriora la experiencia de quienes buscan conocer los principales destinos del país.

Cabe recordar que otras ciudades del Perú, como Trujillo y Arequipa, tampoco se libran de esta problemática, ya que también presentan altos niveles de congestión vehicular que afectan la movilidad y el bienestar de sus habitantes.

Por otro lado, las otros lugares del mundo que registraron el mayor tiempo promedio de viaje por cada 10 kilómetros fueron Barranquilla (Colombia), Calcuta, Bangalore y Pune (India), además de Londres (Reino Unido), según el informe.

¿Qué tan fuerte fue el impacto económico que sufrió el Perú?

Además, se estima que el tráfico en Lima ha causado muchas pérdidas económicas de alrededor de S/27.691 millones anuales, lo que equivale al 2,6% del PBI, según el informe de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Desde otra perspectiva, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que el país sufrió una caída económica de S/20.000 millones, equivalente aproximadamente al 2% del PBI.

Esto se refleja en el tiempo perdido por las personas y en el gasto anual en combustible, que bordea los S/4.556 millones. Esta situación reduce significativamente la productividad laboral y genera mayores costos logísticos para las empresas.