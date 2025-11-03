HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

Corte de agua en Arequipa se extenderá durante varias horas en ciertas zonas de la ciudad. Sedapar recomendó tomar las precauciones necesarias.

Corte de agua en algunas zonas de Arequipa para la primera semana de noviembre.
Corte de agua en algunas zonas de Arequipa para la primera semana de noviembre. | Foto: composición LR/Sedapar/El Peruano

La empresa responsable del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) programó corte temporal de agua potable desde el martes 4 al jueves 6 de noviembre. De acuerdo a la institución, la suspensión del servicio se debe a los trabajos de mejoramiento y ejecución de empalme.

Frente al comunicado, Sedapar exhortó a los usuarios afectados guardar una reserva de agua, en cantidad prudente, puesto que —al tratarse de un corte programado— no distribuirán dicho elemento por medio de cisternas.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ¿Qué zonas de Arequipa estarán sin luz desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre? Aquí los horarios de corte

lr.pe

Arequipa: ¿qué distritos serán afectados con el corte de agua?

Los distritos afectados con el corte de agua serán:

  • Sachaca
  • Cayma.

Cortes de agua, martes 4 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Sachaca tiene una suspensión programada desde las 9.00 a. m. hasta las 12.30 p. m.

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Cortes de agua, jueves 6 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Cayma tienen una suspensión programada desde las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Notas relacionadas
Hallan muerta a joven enfermera de 22 años durante celebraciones de Halloween en Arequipa: Policía investiga presunto feminicidio

Hallan muerta a joven enfermera de 22 años durante celebraciones de Halloween en Arequipa: Policía investiga presunto feminicidio

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
Proinversión impulsa 20 proyectos de más de US$ 4.000 millones de inversión para el sur hasta el 2026: Cusco es la más beneficiada

Proinversión impulsa 20 proyectos de más de US$ 4.000 millones de inversión para el sur hasta el 2026: Cusco es la más beneficiada

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025