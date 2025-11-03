Corte de agua en algunas zonas de Arequipa para la primera semana de noviembre. | Foto: composición LR/Sedapar/El Peruano

La empresa responsable del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) programó corte temporal de agua potable desde el martes 4 al jueves 6 de noviembre. De acuerdo a la institución, la suspensión del servicio se debe a los trabajos de mejoramiento y ejecución de empalme.

Frente al comunicado, Sedapar exhortó a los usuarios afectados guardar una reserva de agua, en cantidad prudente, puesto que —al tratarse de un corte programado— no distribuirán dicho elemento por medio de cisternas.

Arequipa: ¿qué distritos serán afectados con el corte de agua?

Los distritos afectados con el corte de agua serán:

Sachaca

Cayma.

Cortes de agua, martes 4 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Sachaca tiene una suspensión programada desde las 9.00 a. m. hasta las 12.30 p. m.

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Cortes de agua, jueves 6 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Cayma tienen una suspensión programada desde las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.