Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados
Corte de agua en Arequipa se extenderá durante varias horas en ciertas zonas de la ciudad. Sedapar recomendó tomar las precauciones necesarias.
- Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento
- Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron
La empresa responsable del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) programó corte temporal de agua potable desde el martes 4 al jueves 6 de noviembre. De acuerdo a la institución, la suspensión del servicio se debe a los trabajos de mejoramiento y ejecución de empalme.
Frente al comunicado, Sedapar exhortó a los usuarios afectados guardar una reserva de agua, en cantidad prudente, puesto que —al tratarse de un corte programado— no distribuirán dicho elemento por medio de cisternas.
TE RECOMENDAMOS
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: ¿Qué zonas de Arequipa estarán sin luz desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre? Aquí los horarios de corte
Arequipa: ¿qué distritos serán afectados con el corte de agua?
Los distritos afectados con el corte de agua serán:
- Sachaca
- Cayma.
Cortes de agua, martes 4 de noviembre: horarios y zonas
El distrito de Sachaca tiene una suspensión programada desde las 9.00 a. m. hasta las 12.30 p. m.
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Cortes de agua, jueves 6 de noviembre: horarios y zonas
El distrito de Cayma tienen una suspensión programada desde las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar