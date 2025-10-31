Ángela Delgado: “El Hay Festival es un festival multitemático y contribuye a la memoria cultural”

Del jueves 6 al domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la decimoprimera edición del Hay Festival Arequipa. El Hay Festival, desde su creación en 1987 en Reino Unido, no ha hecho más que firmar su referencia con el paso de los años, congregando a los escritores, artistas, científicos, políticos, líderes sociales, economistas y pensadores más destacados del mundo. El Hay Festival no tiene una edición anual, sino múltiples ediciones y en distintas ciudades, siendo Arequipa, desde 2014, una de sus sedes protagónicas. Culturalmente, en las fechas indicadas, los ojos del mundo estarán puestos en esta ciudad.

La edición 2025 será especial. Mario Vargas Llosa fue el artífice de que una edición del Hay Festival se celebre en Perú, razón más que suficiente para homenajearlo y tenerlo presente a pocos meses de su partida. El Hay Festival, en esencia, es un punto de encuentro cultural, es decir, un escenario para dialogar y debatir de las no pocas cosas que están pasando en el mundo y vaya que necesitamos debatir en estos tiempos amenazados por la polarización y los cambios abruptos.

La República conversó con Ángela Delgado, directora de Desarrollo y Comunicaciones del Hay Festival Arequipa. Ángela Delgado no se calló nada.

-Vamos por la edición 11 del Hay Festival Arequipa. ¿De dónde sacas fuerzas o qué queda de ti tras cada edición?

-Yo espero que quede todo de mí. Tras cada edición queda una mujer un poco cansada, pero al mismo tiempo más energizada. Es una contradicción, porque el desarrollo del festival nos toma casi un año. Y en mi caso, por ejemplo, es bastante difícil, en algunos momentos, el tratar de asegurar, reconfirmar y atraer nuevos patrocinios, porque tú sabes que es un festival caro, el cual no se podría realizar sin la contribución de todos los socios que tú ves en nuestro panel de socios. Eso sería imposible. Pero para que la gente entienda la dimensión del festival, lo que el festival está dejando a Perú, no solamente a Arequipa, sino a Perú, y para que, sobre todo, las entidades públicas asuman esto como una inversión, es bien difícil. Es un poco desgastante.

-Es como decir que la cultura es importante, pero las empresas dicen que esto no me da números inmediatos.

-Lo lees tal cual. La cultura en cualquier parte del mundo, Gabriel, o sea, en Estados Unidos, en China y en donde tú quieras, la cultura no va a rendir frutos al día siguiente de la inversión. Este es un proceso como la educación, que no va a producir milagros al día siguiente, pero sí los produce y eso con toda seguridad. En Colombia, por ejemplo, estamos viendo 20 años del Hay Festival con gente que ha transcurrido esos 20 años de la mano del Hay Festival y ves cambios notables porque así cambie una persona, que no es una persona, sino muchísimas, ya es importante porque esa persona va a irradiar, va a multiplicar el efecto. Yo me pregunto muchas veces por qué las entidades públicas no lo tienen claro y por qué no destinan un presupuesto anual a este tipo de actividades. Así como se invierte en desarrollo local, regional y nacional, también hay que fijarse en la cultura que es una inversión a largo plazo.

-El Hay Festival Arequipa tiene críticas, pero no se conoce este esfuerzo de gestión. Es un festival de primer nivel y, por lo tanto, es caro.

-Puede resultar tedioso y hasta incomprensible el intentar demostrar el valor del festival. Tú acabas de mencionar que puede tener algunas críticas, como cualquier otra actividad, me imagino, tanto acá como en el mundo. Yo invitaría a todas las personas a que revisen los resultados anuales y los resultados que podemos exhibir desde 2015, que empezamos, para que vean el impacto que está teniendo en la región sur y en el país. Ahora mucha gente de otros países te dice uy ya hay Hay Festival en Arequipa y no sabían ni siquiera en qué lugar del mundo estaba Arequipa. ¿Cuándo la BBC le ha puesto tanto interés a Arequipa?, o ¿cuándo El País ha escrito cosas simpáticas, yendo más allá del festival, sobre la arquitectura de Arequipa, la gastronomía arequipeña? Es absurdo que un país tan rico como Perú tenga simplemente unos pocos íconos en los que se regodea cuando sabemos que culturalmente podemos producir cultura contemporánea en cada lugar y diferenciándonos, porque sería también un poco absurdo decir que podemos hacer todo bien en la región.

Ángela Delgado: "La cultura es una inversión a largo plazo". Foto: Luis del Carpio.

-Las críticas vienen más de la parte local. Se pide que haya más pluralidad. Ese es un punto atendible.

-Yo no voy a excusar la percepción que se tiene, estamos tratando de abrir un poco más el festival. Te digo, además, que la programación la ejecuta un equipo curatorial en el que yo no puedo opinar, pero no tengo la decisión, o sea, yo no hago la curaduría del festival y eso no significa que yo me esté lavando las manos absolutamente de nada, sino que simplemente tenemos un equipo que se encarga de cada área. Creo que con el tiempo sí se ha ido abriendo un poco más la inclusión de nuevas voces en el ámbito nacional y es la intención seguir haciéndolo, seguir también proponiendo que esas voces peruanas salgan a otros festivales que hay alrededor del mundo. Si eso se percibe, pues yo, a nombre del festival, presento mis excusas. Este es un trabajo de seres humanos y definitivamente vamos a mejorar año tras año.

-He estado notando lo que dices. Los autores arequipeños, por ejemplo, son más talentosos que los limeños que van. Pienso en Zoila Vega Salvatierra.

-Te lo agradezco en nombre de los arequipeños, van a estar felices con tu opinión. Talento hay en todo el Perú. Es más, nos gustaría de repente ampliar la convocatoria, abrir regionalmente el propio festival. Hemos estado en Ayacucho y Moquegua con la intención básica de descentralizar. Sería un poco absurdo traer el festival a Lima, no porque Lima desmerezca un festival, sino porque todo ocurre acá. El país está muy centralizado. Sobre Zoila, debo decir que es una autora top y es maravilloso que esté en el festival. Hay que motivar aún más la promoción de esos escritores, pensadores, artistas que sabemos que, como Zoila, tienen todas las posibilidades de triunfar en Perú y en el extranjero y que no tienen nada que envidiarle a nadie.

El Hay Festival de Mario Vargas Llosa. Imagen: Difusión.

-El Hay Festival Arequipa está instaurado en el imaginario. Hay reveses, como la ausencia de Mircea Cărtărescu, que no podrá estar por motivos médicos. Pero lo cierto es que así venga o no un top, la gente va al Hay. Se cuenta con referentes en muchas especialidades.

- El festival, lo que propone, es una interacción entre autores y público, entre autores y gestores, que no se da en otro tipo de actividades. La primera vez que yo fui al Hay Festival en Cartagena, por ejemplo, no sabía absolutamente nada del Hay. Eso ha sido en 2014. Y claro, seleccioné la lista de actividades a las que quería asistir básicamente por oído y de repente me encontré con esta especie de magia, porque no sé cómo definirla adicionalmente, con gente conversando de temas diversos con un desprendimiento y una cercanía con el público que me pareció bárbara. Se te puede caer Mircea Cărtărescu, pero hay otros tantos autores que merecen por sí mismos atraer toda la cantidad de público de la que estoy segura de que vamos a llevar a Arequipa.

-Algunos dicen que al Hay Festival va mucho caviar. ¿Qué tienes que decir al respecto?

-Lo he escuchado también, pero sugiero que se fijen en la programación y verás, por ejemplo, el encuentro que tendrán los exministros de Economía Luis Carranza y Pedro Francke. Estará también Roxana Barrantes, que es una de las directoras del BCRP, y serán moderados por Fernando Carvallo. Conversarán con los jóvenes de la plataforma Ya Toca. Recuerda que los menores de 30 años van a ser el 30 por ciento de los votantes en las elecciones del próximo año. Me gustaría que esa charla se llene. Es bueno que los jóvenes vean a dos personas de distintas tendencias conversando, porque sí es posible conversar en beneficio de la comunidad. Esos que tildan a unos de caviar y a otros de DBA, me parece poco inteligente. Lo que más necesitamos en el país es discutir nuestras posiciones, siempre con respeto, que es la base de todo diálogo constructivo.

-El Hay Festival no es un festival literario, es un festival sobre el pensamiento y la cultura en general.

- Ese es el espíritu del Hay Festival en todos lados, se busca la discusión, el debate de ideas sobre temas de actualidad. El Hay Festival es un festival multitemático. Se habla de música, de ciencia y de política internacional. El Hay Festival contribuye a la memoria cultural y eso es lo que me gusta. He visto a jóvenes, por ejemplo, que van al festival desde que tenían 5 años. Lo que no ves ahora, lo ves tiempo después. Esa es la magia de la cultura