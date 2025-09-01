HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
Política

Dircocor detiene a regidora de Barranco por presunto tráfico de influencias

La detención ocurrió luego de que un ciudadano habría solicitado S/ 4.000 a cambio de gestionar licencias y permisos en la municipalidad de Barranco. Entre sus pertenencias se halló una tarjeta personal de la regidora, motivo por el cual será investigada.

Detienen a regidora de Barranco por presunto tráfico de influencias. Foto: Dicocor
Detienen a regidora de Barranco por presunto tráfico de influencias. Foto: Dicocor

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) detuvo este lunes a la regidora de la Municipalidad de Barranco, Fiorella Muñoz Zevallos, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

De acuerdo con la información policial, el caso se inició tras la captura de un ciudadano acusado de solicitar 4.000 soles a un empresario para gestionar trámites municipales vinculados a la licencia de funcionamiento y al permiso de Defensa Civil. Durante su intervención, los agentes encontraron entre sus pertenencias una tarjeta personal de la regidora, motivo por el cual será investigada.

PUEDES VER: La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

"En cumplimiento de un mandato judicial, la Dircocor detuvo a la regidora de la Municipalidad de Barranco, por el presunto delito de tráfico de influencias. La investigación la vincula con un ciudadano, actualmente detenido; quien habría solicitado S/4,000 mil soles", se lee en la cuenta X de la entidad.

Ahora se busca esclarecer si Muñoz tenía conocimiento de estas gestiones o si su nombre y cargo fueron utilizados sin su consentimiento. Mientras tanto, el proceso continúa con la recopilación de pruebas y declaraciones para determinar responsabilidades.

