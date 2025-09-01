Dircocor detiene a regidora de Barranco por presunto tráfico de influencias

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) detuvo este lunes a la regidora de la Municipalidad de Barranco, Fiorella Muñoz Zevallos, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

De acuerdo con la información policial, el caso se inició tras la captura de un ciudadano acusado de solicitar 4.000 soles a un empresario para gestionar trámites municipales vinculados a la licencia de funcionamiento y al permiso de Defensa Civil. Durante su intervención, los agentes encontraron entre sus pertenencias una tarjeta personal de la regidora, motivo por el cual será investigada.

"En cumplimiento de un mandato judicial, la Dircocor detuvo a la regidora de la Municipalidad de Barranco, por el presunto delito de tráfico de influencias. La investigación la vincula con un ciudadano, actualmente detenido; quien habría solicitado S/4,000 mil soles", se lee en la cuenta X de la entidad.

Ahora se busca esclarecer si Muñoz tenía conocimiento de estas gestiones o si su nombre y cargo fueron utilizados sin su consentimiento. Mientras tanto, el proceso continúa con la recopilación de pruebas y declaraciones para determinar responsabilidades.