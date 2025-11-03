HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Sociedad

Autoridades alertan de gran contaminación en reserva protegida en Arequipa: "Hay llantas, bolsas y pañales"

Según Sernanp, cada año sacan más de 30 toneladas de basura dejadas por pasajeros, turistas y transportistas. Estos desechos afectan directamente a la fauna y la salud de los pobladores.


La alcaldesa reveló que solo se realizan dos campañas de limpieza al año.
La alcaldesa reveló que solo se realizan dos campañas de limpieza al año. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Foto: composición LR/difusión.

Reserva en peligro. El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Jhon Machaca, denunció que la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se encuentra gravemente afectada por la contaminación. Según detalló el representante, en el tramo 5, hay presencia de grandes cantidades de desechos, causando serios daños a la fauna.

Machaca reveló que anualmente recogen más de 30 toneladas de basura acumulada en las carreteras cercanas a la reserva. "Encontramos llantas, vidrios y bastantes pañales", indicó. En esa línea, lamentó que la región Arequipa solo cuente con un botadero (Pascana), el cual está a punto de colapsar.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

lr.pe

Animales de la reserva mueren atropellados a causa de la basura

No solo es la contaminación en carretera sino también la contaminación a la cuenca hídrica, ya que, según relató la alcaldesa del distrito de San Antonio de Chuca, Elisabet Choque, la lluvia arrastra la basura a la misma, perjudicando a la población y animales.

“Los animales, vicuñas y alpacas, se acercan a comer los desperdicios que botan en las carreteras y los carros los atropellan (…) Contaminan los transportistas y pasajeros que viajan en bus o minivan, ellos toman agua o comen y por la ventana dejan las bolsas y envases”, precisó la autoridad.

Ante ello, la alcaldesa anunció una campaña de limpieza urgente; sin embargo, reveló que solo hay dos al año porque es difícil realizarlas. De acuerdo a Jhon Machaca, el Sernanp apoya como puede, pero la responsabilidad directa estaría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Finalmente, ambos representantes hicieron un llamado de atención a los turistas, pasajeros y transportistas y los invocaron a respetar los espacios protegidos.

Notas relacionadas
Proinversión impulsa 20 proyectos de más de US$ 4.000 millones de inversión para el sur hasta el 2026: Cusco es la más beneficiada

Proinversión impulsa 20 proyectos de más de US$ 4.000 millones de inversión para el sur hasta el 2026: Cusco es la más beneficiada

LEER MÁS
Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

LEER MÁS
Módulo Corporativo Laboral recibe visita de programa presupuestal

Módulo Corporativo Laboral recibe visita de programa presupuestal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

LEER MÁS
Más de 250 empresas de transporte acatarán paro este martes en Lima y Callao tras asesinato de dos choferes

Más de 250 empresas de transporte acatarán paro este martes en Lima y Callao tras asesinato de dos choferes

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Sociedad

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025