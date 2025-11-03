Autoridades alertan de gran contaminación en reserva protegida en Arequipa: "Hay llantas, bolsas y pañales"

La alcaldesa reveló que solo se realizan dos campañas de limpieza al año. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Foto: composición LR/difusión.

La alcaldesa reveló que solo se realizan dos campañas de limpieza al año. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Foto: composición LR/difusión.

Reserva en peligro. El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Jhon Machaca, denunció que la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se encuentra gravemente afectada por la contaminación. Según detalló el representante, en el tramo 5, hay presencia de grandes cantidades de desechos, causando serios daños a la fauna.

Machaca reveló que anualmente recogen más de 30 toneladas de basura acumulada en las carreteras cercanas a la reserva. "Encontramos llantas, vidrios y bastantes pañales", indicó. En esa línea, lamentó que la región Arequipa solo cuente con un botadero (Pascana), el cual está a punto de colapsar.

Animales de la reserva mueren atropellados a causa de la basura

No solo es la contaminación en carretera sino también la contaminación a la cuenca hídrica, ya que, según relató la alcaldesa del distrito de San Antonio de Chuca, Elisabet Choque, la lluvia arrastra la basura a la misma, perjudicando a la población y animales.

“Los animales, vicuñas y alpacas, se acercan a comer los desperdicios que botan en las carreteras y los carros los atropellan (…) Contaminan los transportistas y pasajeros que viajan en bus o minivan, ellos toman agua o comen y por la ventana dejan las bolsas y envases”, precisó la autoridad.

Ante ello, la alcaldesa anunció una campaña de limpieza urgente; sin embargo, reveló que solo hay dos al año porque es difícil realizarlas. De acuerdo a Jhon Machaca, el Sernanp apoya como puede, pero la responsabilidad directa estaría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Finalmente, ambos representantes hicieron un llamado de atención a los turistas, pasajeros y transportistas y los invocaron a respetar los espacios protegidos.