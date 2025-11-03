HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan muerta a joven enfermera de 22 años durante celebraciones de Halloween en Arequipa: Policía investiga presunto feminicidio

La madrugada del 1 de noviembre, Tracy Bonafen Choque, de 22 años, fue hallada sin vida en el distrito de Uraca, Corire, a 4 horas de la Ciudad Blanca, con las manos y pies atados. Madre de la víctima sindica a su expareja como el principal sospechoso.

Hallan muerta a joven enfermera de 20 años durante celebraciones de Halloween en Arequipa
Hallan muerta a joven enfermera de 20 años durante celebraciones de Halloween en Arequipa | Foto: composición LR/Mirelia Quispe/URPI-LR

Durante las celebraciones de Halloween, la madrugada del sábado 1 de noviembre, un hecho remeció el pequeño distrito de Uraca, Corire, provincia de Castilla, a unas 4 horas de la Ciudad Blanca, cuando Tracy Bonafen Choque, de 22 años fue hallada con las manos y pies atados. Tras descubrir a su hija con signos de violencia, la madre de la víctima solicitó ayuda a los vecinos, con quienes logró trasladar a la joven al centro de Salud de Corire, donde los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

De acuerdo a sus seres queridos, la mujer estudiaba desde el 2024 la carrera técnica de enfermería en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Castilla y según contó la madre, vio a su hija por última vez la noche anterior hablando por teléfono y se mostraba alegre. Horas más tarde, al no tener respuesta, acudió a su habitación, dónde encontró una trágica escena.

Gobierno peruano autoriza extradición de Jossimar Cabrera hacia los Estados Unidos por feminicidio de Sheylla Gutiérrez

Sospechan Feminicidio

Según las versiones preliminares, el principal sospechoso sería su expareja, aunque la Policía aún no ha confirmado esta hipótesis. La policía está tras las pistas que puedan esclarecer el hecho como la búsqueda del celular de la víctima.

Eduardo del Campo, jefe de la Divincri Arequipa, informó para La República que personal de Homicidios y Criminalística viajó a primera hora hasta el lugar de los hechos para el recojo de evidencias. “Todo está en investigación. Por el momento no se puede precisar el agente causante de la muerte. El cuerpo será trasladado a la morgue de Arequipa para la necropsia de ley”, indicó el Coronel.

La Fiscalía Provincial Penal de Castilla estará a cargo de las investigaciones, mientras los familiares y vecinos de Corire exigen justicia y celeridad para que este crimen no quede impune. Tras el inicio de las diligencias a cargo del Ministerio Público, el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue central de Arequipa, debido a que el centro de salud de Corire no cuenta con personal técnico para realizar la necropsia de ley correspondiente.

Las autoridades citaron inicialmente a dos personas que luego fueron puestas en libertad, según información de la PNP. Mientras los hechos continúan en investigación, en el distrito de Uraca se lleva a cabo el velatorio y entierro de Tracy Bonafen Choque.

