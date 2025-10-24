Kartis, el adolescente de 16 años que cayó con una mini UZI

Detenidos con una mini UZI estarían implicados en un asesinato.

Detenidos con una mini UZI estarían implicados en un asesinato.

“Esto no se va a quedar así. Yo mismo me haré cargo”, susurró a un policía, con sed de venganza, P.A.R.C., un adolescente de 16 años, conocido como Kartis, quien esta tarde cayó detenido con el cabecilla de una organización criminal implicado en un homicidio y en extorsiones a empresas de transporte.

Y fue precisamente Jair Josue Sarmiento Padilla (22), alias Zorrito, líder de ‘Los Chukys de la 52 de Huáscar’ quien lo indujo al mundo del delito. Ambos fueron arrestados en la Mza. 144, lote 20 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tenían un arma de fuego tipo mini Uzi, municiones 9 milímetros, un artefacto explosivo, dos teléfonos celulares y 5.295 envoltorios con cocaína.

Kartis aparece en algunas fotos con las manos haciendo gestos de un disparo a la cabeza y la frase.

El hallazgo de estos sujetos se dio en medio de los trabajos de monitoreo en las calles que realizan los uniformados en el desarrollo de una estrategia contra la delincuencia en el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y Callao.

“Quiero decirle a la comunidad que vamos a ser fuertes con la delincuencia”, dijo un oficial del grupo Grecco.

Así mismo, le solicitó a la ciudadanía a aportar a la lucha contra la criminalidad. Lo anterior, a través de la información que permita ayudar a prevenir la comisión de delitos o ubicar a los delincuentes que tienen azotada a los limeños.

“Agradecemos a la comunidad cualquier información que nos puedan brindar para prevenir cualquier delito que se pueda cometer en el distrito especial”, puntualizó el teniente Nieto Escobar.

Jair Sarmiento, alias Zorrito fue detenido en el 2022 y 2023 por robo agravado. Él estaría implicado en el asesinato de José Antonio Carlos Ramos (39) y 5 heridos el último 19 de octubre en San Juan de Lurigancho.

Asimismo, se dedicaría al cobro de extorsiones en las empresas de transporte de la 52 de Huáscar, así como en los paraderos de mototaxis y también en diversos comercios.

Entre tanto, en el Callao fue capturado Carlos Alberto Cedeño Ojeda (40), presunto integrante de la banda criminal Los Magníficos del Callao, quien tiene una orden de captura internacional (notificación roja) emitida por la Interpol Lima.

Es solicitado por robo agravado y está solicitado por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao.

Desde el 2002 tiene antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, posesión de explosivos, tenencia ilegal de armas, violencia y resistencia la autoridad.

Asimismo, estuvo dos años recluido en el penal Sarita Colonia por robo agravado a mano armada.