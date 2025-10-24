HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Kartis, el adolescente de 16 años que cayó con una mini UZI

Menor de edad fue arrestado en San Juan de Lurigancho junto con el cabecilla de la banda Los Chukys de la 52 de Huáscar, implicado en un asesinato. Y en el Callao fue capturado otro hampón con orden de captura internacional.

Detenidos con una mini UZI estarían implicados en un asesinato.
Detenidos con una mini UZI estarían implicados en un asesinato.

“Esto no se va a quedar así. Yo mismo me haré cargo”, susurró a un policía, con sed de venganza, P.A.R.C., un adolescente de 16 años, conocido como Kartis, quien esta tarde cayó detenido con el cabecilla de una organización criminal implicado en un homicidio y en extorsiones a empresas de transporte.

Y fue precisamente Jair Josue Sarmiento Padilla (22), alias Zorrito, líder de ‘Los Chukys de la 52 de Huáscar’ quien lo indujo al mundo del delito. Ambos fueron arrestados en la Mza. 144, lote 20 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tenían un arma de fuego tipo mini Uzi, municiones 9 milímetros, un artefacto explosivo, dos teléfonos celulares y 5.295 envoltorios con cocaína.

PUEDES VER: Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

lr.pe

Kartis aparece en algunas fotos con las manos haciendo gestos de un disparo a la cabeza y la frase.

El hallazgo de estos sujetos se dio en medio de los trabajos de monitoreo en las calles que realizan los uniformados en el desarrollo de una estrategia contra la delincuencia en el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y Callao.

“Quiero decirle a la comunidad que vamos a ser fuertes con la delincuencia”, dijo un oficial del grupo Grecco.

Así mismo, le solicitó a la ciudadanía a aportar a la lucha contra la criminalidad. Lo anterior, a través de la información que permita ayudar a prevenir la comisión de delitos o ubicar a los delincuentes que tienen azotada a los limeños.

“Agradecemos a la comunidad cualquier información que nos puedan brindar para prevenir cualquier delito que se pueda cometer en el distrito especial”, puntualizó el teniente Nieto Escobar.

Jair Sarmiento, alias Zorrito fue detenido en el 2022 y 2023 por robo agravado. Él estaría implicado en el asesinato de José Antonio Carlos Ramos (39) y 5 heridos el último 19 de octubre en San Juan de Lurigancho.

Asimismo, se dedicaría al cobro de extorsiones en las empresas de transporte de la 52 de Huáscar, así como en los paraderos de mototaxis y también en diversos comercios.

PUEDES VER: Crimen de empresario destapó a Los Piratas, una banda mixta de policías y civiles

lr.pe

Entre tanto, en el Callao fue capturado Carlos Alberto Cedeño Ojeda (40), presunto integrante de la banda criminal Los Magníficos del Callao, quien tiene una orden de captura internacional (notificación roja) emitida por la Interpol Lima.

Es solicitado por robo agravado y está solicitado por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao.

Desde el 2002 tiene antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, posesión de explosivos, tenencia ilegal de armas, violencia y resistencia la autoridad.

Asimismo, estuvo dos años recluido en el penal Sarita Colonia por robo agravado a mano armada.

Notas relacionadas
Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

LEER MÁS
Clan del Norte, banda criminal detrás del crimen del chofer de Lurín, opera desde la cárcel: "Hoy muere uno, mañana es otro"

Clan del Norte, banda criminal detrás del crimen del chofer de Lurín, opera desde la cárcel: "Hoy muere uno, mañana es otro"

LEER MÁS
Cae banda criminal liderada por niño de 9 años en El Agustino: asaltaban buses con armas blancas

Cae banda criminal liderada por niño de 9 años en El Agustino: asaltaban buses con armas blancas

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

LEER MÁS
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025