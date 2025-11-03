Diversos gremios han anunciado suparticipación para este martes 4 de noviembre, en un nuevo paro de transportista en Lima y Callao, con el propósito de hacer visible su rechazo ante la falta de medidas efectivas por el gobierno de José Jerí en medio de la crisis de inseguridad que aqueja al sector y a la población en general. "Vamos a apagar motores desde las 5:00 a.m. hasta las 12 a.m. No nos hemos olvidado de los choferes asesinados", precisó al respecto Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, para La República.

La medida, que se decidió luego de los asesinatos de José Johnny Esqueche Ñingles (‘Brujito’) y Leoncio Sandoval Castro, ambos conductores atacados en el Callao, afectará la movilización de los ciudadanos en la capital, por lo que la ATU ha informado sobre los horarios para servicios como el Metropolitano, las Líneas 1 y 2 y los corredores complementarios

Horarios del Metropolitano, Líneas 1 y 2 y corredores complementarios, según ATU

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los servicios del Metropolitano, AeroDirecto, corredores complementarios, así como las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima operarán con total normalidad durante la jornada de protestas de este martes.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Metropolitano operará de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.m, mientras que los corredores complementarios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 12:00 a.m. Los buses alimentadores lo harán desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche. La Línea 1 del Metro operará entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 funcionará desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Por su parte, el servicio AeroDirecto operará las 24 horas del día, como lo hace de manera habitual

¿A qué hora inicia el paro de este 4 de noviembre?

Martín Ojeda anunció que serán 250 las líneas del Cono Norte, Sur, Centro y Este que se sumarán a la nueva jornada de paralizaciones este martes 4 de noviembre. La manifestación se realizará a través de un apagado de motores y una movilización pacífica desde horas de la mañana. "Vamos a apagar motores desde las 5:00 a.m. hasta las 12 a.m. No nos hemos olvidado de los choferes asesinados", precisó Ojeda para La República durante una reunión de transportistas este lunes 3 de noviembre en Palacio de Gobierno.

