Sociedad

Ministerio de Trabajo anuncia tolerancia de 2 horas y pide priorizar trabajo remoto ante paro de transportistas este 4 de noviembre

La entidad pide a empleadores implementar flexibilidad ante la falta de transporte público, garantizando el ingreso de los trabajadores sin sanciones por demoras.

Medidas del Ministerio de Trabajo ante paro de transportistas:
Medidas del Ministerio de Trabajo ante paro de transportistas:

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una serie de medidas para trabajadores y empleadores ante el paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre. A través de un comunicado en sus redes sociales, la entidad exhortó a priorizar el trabajo remoto con el fin de evitar contratiempos durante el desplazamiento hacia los centros laborales. Además, dispuso una tolerancia de dos horas para el ingreso de los trabajadores que se vean afectados por la falta de transporte público.

Asimismo, el MTPE pidió a los empleadores adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras ocasionadas por el paro y garantizar el ingreso de los empleados a sus centros de trabajo. Estas disposiciones responden al anuncio de los gremios del transporte urbano, que paralizarán sus servicios en señal de protesta. “Vamos a apagar motores desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. No nos hemos olvidado de los choferes asesinados”, señaló Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, en declaraciones a La República.

Comunicado del Ministerio de Trabajo ante el paro de transportistas del 4 de noviembre.

Ministerio de Trabajo pide priorizar trabajo virtual este 4 de noviembre

En el comunicado, el Ministerio de Trabajo exhortó a priorizar el trabajo virtual “de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento”. Además, se indicó que las demoras ocasionadas por dificultades en el traslado podrán ser compensadas posteriormente, según los acuerdos entre las partes; y, en caso de no existir uno, la decisión recaerá en el empleador.

Asimismo, la entidad precisó que el tiempo de demora en el ingreso podrá ser compensado posteriormente, según los acuerdos entre empleadores y trabajadores. “Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada ni será objeto de sanción disciplinaria”, señala el comunicado.

Líneas y gremios que suspenderán sus servicios por paro de transportistas

A pocas horas del paro de transporte de 24 horas, diversos gremios y empresas de transporte urbano confirmaron que detendrán sus operaciones este martes 4 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones y asesinatos contra conductores. Según Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, la medida será acatada por unidades de Lima norte, centro, este y sur. Entre las empresas y gremios que participarán se encuentran:

  • La 50
  • Los Chinos (Etuchisa y ETYSM)
  • Etupsa 73
  • El Rápido
  • Corporación Z
  • Los Loritos
  • Consorcio Vía
  • El Urbanito
  • Nueva América
  • La línea 02 Cruz del Centro
  • Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP)
  • Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú)

Horario del Metropolitano, Linea 1 y corredores complementarios durante el paro

A continuación, se detallan los horarios de funcionamiento del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios, que estarán activos para garantizar el traslado de los usuarios durante la protesta.  Además, el servicio del AeroDirecto hacia el Aeropuerto Jorge Chávez operará de manera continua las 24 horas del día, según indicó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

  • Metropolitano y corredores: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Buses alimentadores: de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.
  • Línea 1 del Metro: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Línea 2 del Metro: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • AeroDirecto: en su horario habitual.

