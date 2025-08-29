¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico desde esta fecha a nivel nacional
El DNI azul dejará de emitirse tras 28 años y el amarillo tras 23. Ambos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, permitiendo su uso hasta la renovación, según señaló Reniec.
A partir del 28 de agosto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó de emitir los documentos de identidad tradicionales (DNI azul y amarillo). En ese sentido, el único documento que se entregará a los ciudadanos peruanos es el DNI electrónico 3.0., conforme a la Resolución Jefatural 144-2025.
Cabe señalar que Reniec le pone pausa a la emisión del DNI azul después de 28 años, y del DNI amarillo, tras 23 años. Al respecto, la institución ha señalado que ambos documentos conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que quienes los posean podrán seguir utilizándolos hasta que sea necesaria su renovación.
Campaña de Reniec para acercar el DNI electrónico a los peruanos
Como parte de la estrategia para la masificación del documento digital, el Reniec ha dispuesto que el DNI electrónico 3.0 tendrá el mismo costo que los documentos anteriores hasta el 31 de diciembre de 2025: S/30 soles para ciudadanos de 17 años en adelante y S/16 para los menores de edad.
En ese orden de ideas, trascendió que las personas que pagaron por un DNI azul o amarillo antes del 28 de agosto de 2025 podrán obtener el DNI electrónico 3.0 sin costo adicional. Para realizar este trámite, se debe acudir de forma presencial a cualquier agencia de la entidad.
Reniec establece consideraciones para la emisión exclusiva de DNI electrónico a nivel nacional
El DNI electrónico 3.0 será el documento requerido para cualquier trámite oficial de identificación en el país, tanto para adultos como para menores de edad.
De ahí que se emitirá para los procesos de primera inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos. Finalmente, es importante mencionar que la primera vez que se solicite este documento, el trámite deberá ser de forma presencial.
