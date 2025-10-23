HOYSuscripcion LR Focus

Estos son todos los distritos en el que podrás obtener el DNI electrónico gratis antes de fin de octubre, según Reniec

Reniec y diversas municipalidades del país organizaron campañas gratuitas para tramitar el DNI electrónico antes de fin de octubre 2025. Conoce las fechas, lugares y quiénes pueden acceder al beneficio.

El DNI electrónico permite firmar documentos digitales con validez legal y acceder a más de 200 trámites virtuales. Foto: composiciónLR/Andina/Reniec
Durante la última semana de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará a cabo nuevas jornadas para la obtención gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Estas campañas, desarrolladas en conjunto con distintas municipalidades del país, buscan facilitar el acceso al documento digital a menores y adultos mayores, especialmente en zonas rurales y distritos de Lima Metropolitana.

La iniciativa forma parte del plan nacional de inclusión registral de Reniec, que tiene como objetivo masificar el uso del DNI electrónico. Este documento permite a los ciudadanos realizar trámites en línea de manera segura y confiable, fortaleciendo la identidad digital en el país.

DNI electrónico gratis: ¿en qué lugares puedo sacarlo?

Reniec confirmó que tres localidades —Huancavelica, Junín y el distrito limeño de San Martín de Porres— llevarán a cabo campañas gratuitas hasta el 27 de octubre. Cada jornada estará dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores, sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para tramitar su documento de identidad.

Huancavelica

La Municipalidad Distrital de Ayaví, en la provincia de Huaytará, ofrecerá el servicio gratuito este martes 24 de octubre, desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. en el local edil. Los beneficiarios son menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Los trámites disponibles incluyen:

  • Inscripción por primera vez al DNI.
  • Canje del DNI convencional por el DNI electrónico.
  • Duplicado del documento.
  • Rectificación de datos o fotografía.

Junín

En la región central del país, la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, anunció dos jornadas consecutivas.

  • Primera fecha: jueves 23 de octubre, en el local municipal de la comunidad nativa El Milagro.
  • Segunda fecha: viernes 24 de octubre, en el centro poblado Las Palmas Ipoki.
  • En ambos casos, la atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Lima Metropolitana

La Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) también se sumará a la campaña en coordinación con Reniec. La jornada se llevará a cabo el lunes 27 de octubre en el Parque Vencedores, ubicado en la urbanización Mesa Redonda, en la esquina de las avenidas Bolognesi e Industrial.

El horario de atención comenzará a las 9:30 a. m., y el ingreso será por orden de llegada, con un límite diario de atenciones. Los beneficiarios serán menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, quienes podrán solicitar:

  • Inscripción por primera vez.
  • Renovación del DNI electrónico.
  • Rectificación de datos personales.
  • Modificación de domicilio.
  • Actualización de imagen.

Para acceder a la gratuidad en cualquiera de las sedes, los asistentes deberán presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de agua o luz, documentos esenciales para verificar la identidad y el domicilio del solicitante.

¿Para qué sirve la renovación del DNI electrónico?

El DNI electrónico (DNIe) no solo acredita la identidad física del ciudadano, sino también su identidad digital, permitiendo el acceso a servicios del Estado y trámites en línea con plena validez legal. Con su chip incorporado y su certificado digital, el DNIe garantiza la autenticidad de firmas electrónicas y la seguridad de transacciones digitales, una herramienta clave en la transformación digital del país.

Reniec explicó que renovar el DNI electrónico permite mantener actualizados los datos personales, la dirección de residencia y la fotografía del titular, lo que evita inconvenientes en procesos administrativos o bancarios. Además, la renovación garantiza el correcto funcionamiento del certificado digital, que tiene una vigencia limitada y debe actualizarse periódicamente.

Estas campañas gratuitas representan una oportunidad para que los ciudadanos en situación vulnerable cuenten con un documento vigente, requisito indispensable para acceder a programas sociales, inscribirse en centros educativos o realizar trámites ante entidades públicas.

