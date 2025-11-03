HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa estrenará nuevo y moderno espacio culinario en este centro comercial: se incorporarán 5 reconocidas marcas en más de 1.300 m²

El proyecto, que abrirá a finales de 2025, contará con 5 nuevas marcas locales e internacionales, buscando ofrecer una experiencia integral.

La inversión destinada al desarrollo de este espacio asciende a S/ 3.6 millones.
La inversión destinada al desarrollo de este espacio asciende a S/ 3.6 millones.

Arequipa estrenará un nuevo espacio culinario en el Mall Aventura para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores. El ambicioso proyecto busca fortalecer su posicionamiento en beneficio de las familias y los amantes de la buena cocina mediante 5 nuevas marcas. De esta forma, se buscará ofrecer la experiencia, el entretenimiento y la gastronomía en un solo lugar.

Mall Aventura Arequipa anuncia moderno boulevard gastronómico

El Mall Aventura Arequipa confirmó la próxima inauguración de un boulevard gastronómico de más de 1.300 metros cuadrados, el cual albergará marcas locales e internacionales. Según lo informado, el espacio abrirá sus puertas hacia finales de 2025 y contará con una infraestructura que prioriza el confort y la convivencia. Sergio Collarte, CEO de Mall Aventura, resaltó que el espacio busca dar confort y convivencia.

"Una experiencia integral que combine compras, entretenimiento y gastronomía de primer nivel. Con la llegada de estas cinco nuevas marcas reforzamos ese compromiso y acercamos a nuestros visitantes a los mejores exponentes de la gastronomía local e internacional", indicó.

Centro comercial contará con nuevo espacio. Foto: Google Maps

Centro comercial contará con nuevo espacio. Foto: Google Maps

Este proyecto, con una inversión de S/ 3.6 millones, representa un paso firme en la evolución de dicho centro comercial, que apostará por integrar espacios modernos donde los visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa.

¿Cuáles son las nuevas marcas en el Mall Aventura Arequipa?

Entre las nuevas incorporaciones al Mall Aventura Arequipa se encuentran estas 5 marcas:

  • María Almenara (reconocida cadena de respostería peruana)
  • Friday’s (cadena estadounidense de comida americana)
  • Shimaya (restaurante peruano de cocina nikkei)
  • Mezcla (creación de Capriccio)
  • Master Kong (especialista en cocina china).
