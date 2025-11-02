HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio
UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     
Sociedad

Combi con pasajeros vuelca en Villa María del Triunfo: reportan un fallecido y varios heridos graves

Al menos seis unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú acudieron a la zona para brindar los primeros auxilios y atender a las víctimas

Vecinos de Villa María del Triunfo aseguran que hay un fallecido.
Vecinos de Villa María del Triunfo aseguran que hay un fallecido. | Facebook

Una combi con pasajeros a bordo se estrelló alrededor de las 5:10 p. m. en la avenida 26 de noviembre, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El accidente habría dejado al menos una persona fallecida y varios heridos de gravedad, según fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo habría perdido el control e impactado contra un poste de alumbrado público, lo que provocó su volcadura. Seis unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú y cuatro ambulancias llegaron al lugar para socorrer a los agraviados y trasladarlos de inmediato a un hospital cercano.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Chofer de la Línea T es baleado en Chorrillos durante estado de emergencia

lr.pe

Accidente vehicular en Villa María del Triunfo

Vecinos de la zona se acercaron para mover la combi que quedó volteada sobre el asfalto y ayudar a rescatar a los pasajeros atrapados en el interior. Videos en redes sociales muestran el momento en que los vecinos intentan liberar a los heridos mientras los bomberos brindaban los primeros auxilios.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente. Sin embargo, testigos señalan que la unidad regresaba del cementerio Virgen de Lourdes, conocido como Nueva Esperanza, y que varios ocupantes eran adultos mayores.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

LEER MÁS
Sector de transportistas anuncian paro nacional en noviembre y critican estado de emergencia: “La situación se ha agravado”

Sector de transportistas anuncian paro nacional en noviembre y critican estado de emergencia: “La situación se ha agravado”

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿Hay paro este lunes 3 de noviembre? Transportistas del Callao protestarán contra atentados extorsivos

¿Hay paro este lunes 3 de noviembre? Transportistas del Callao protestarán contra atentados extorsivos

LEER MÁS
Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025