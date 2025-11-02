Vecinos de Villa María del Triunfo aseguran que hay un fallecido. | Facebook

Una combi con pasajeros a bordo se estrelló alrededor de las 5:10 p. m. en la avenida 26 de noviembre, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El accidente habría dejado al menos una persona fallecida y varios heridos de gravedad, según fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo habría perdido el control e impactado contra un poste de alumbrado público, lo que provocó su volcadura. Seis unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú y cuatro ambulancias llegaron al lugar para socorrer a los agraviados y trasladarlos de inmediato a un hospital cercano.

Accidente vehicular en Villa María del Triunfo

Vecinos de la zona se acercaron para mover la combi que quedó volteada sobre el asfalto y ayudar a rescatar a los pasajeros atrapados en el interior. Videos en redes sociales muestran el momento en que los vecinos intentan liberar a los heridos mientras los bomberos brindaban los primeros auxilios.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente. Sin embargo, testigos señalan que la unidad regresaba del cementerio Virgen de Lourdes, conocido como Nueva Esperanza, y que varios ocupantes eran adultos mayores.

Noticia en desarrollo...