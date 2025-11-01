HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Enfrentamiento entre presuntos barristas en Villa María del Triunfo deja un menor muerto y un herido

Ante el vandalismo ocasionado por supuestos hinchas de los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes, vecinos de la zona exigen mayor presencia de la Policía.

Enfrentamiento entre presuntos barristas deja un adolescente muerte y un herido en VMT.
Enfrentamiento entre presuntos barristas deja un adolescente muerte y un herido en VMT. | Composición LR | RPP

El último 31 de octubre, alrededor de las 10:00 p. m. vecinos del distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT) reportaron enfrentamientos entre presuntos barristas de los equipos de fútbol de Alianza Lima y Universitario de Deportes. El acto dejó como saldo un adolescente fallecido y un herido.

Los actos vandálicos ocasionaron que ciertas viviendas terminaran con las lunas rotas, según informó RPP. Ciudadanos locales señalaron que sería la primera vez que sucede esta gresca que se derivó en una violenta batalla campal cerca a casas donde viven decenas de personas.

¿Qué pasó entre hinchas de Alianza y la 'U'?

Una vecina de la zona contó al medio que al inicio un grupo de supuestos hinchas de Alianza Lima se habían reunido para realizar una actividad, hasta ese momento, todo marchaba tranquilo. Sin embargo, la mujer comentó que al poco tiempo llegaron otros sujetos, pertenecientes al equipo de Universitario, lo que habría originado los enfrentamientos entre ambos grupos.

"Ahí se decían 'dispara, dispara', mentando la madre. Y, entonces, ahí es donde le cayó (un balazo) al chibolito de 16 años, que quizás ya no aguantó, en el hospital. No podíamos controlar eso. Llamábamos a la Policía y nada. La Policía ha llegado ya cuando ellos se estaban yendo, después de lo sucedido", declaró una vecina.

Vecinos de VMT exigen mayor seguridad a la PNP

En el lugar de los hechos, RPP registró que aún se evidenciaba rastros de piedras que fueron lanzadas por los vándalos, así como vidrios rotos y una unidad de mototaxi que resultó con daños materiales visibles. Una vecina dijo que ella vive más arriba donde ocurrió el enfrentamiento, "la bulla me hartó y salí a ver. Lo que vi duró un cuarto de hora y, al último ya, vino el patrullero. Reventaban varios cohetes o balas", mencionó.

A raíz del fallecimiento de un menor de edad a causa de presuntos hinchas, los vecinos tienen miedo sobre que otra vez pueda suceder lo mismo, por ello exigieron a la Policía y al serenazgo de realizar patrullajes para evitar los casos de violencia en la zona.

