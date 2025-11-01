Así es Nueva Esperanza, el cementerio en VMT que se ha convertido en el más grande de América Latina

En lo alto de las colinas áridas del distrito de Villa María del Triunfo, al sur de Lima, se extiende una ciudad silenciosa: el Cementerio Nueva Esperanza (también conocido como “Virgen de Lourdes”). Inaugurado en la década de 1960 como respuesta al acelerado crecimiento de la capital peruana y la masiva migración interna, hoy figura como el camposanto más grande de América Latina.

Con más de 60 hectáreas de extensión, que ocupa unas 44 hectáreas, la magnitud del recinto se revela tanto en el terreno como en su carga simbólica. En su interior alberga más de un millón de nichos distribuidos en ese enorme espacio, haciendo de él un mapa vivo de la expansión urbana de Lima y de las historias de migración que la conforman.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Un espacio de memoria colectiva

Lejos de ser un recinto solo para el duelo, este cementerio se ha convertido también en un espacio emblemático de la memoria colectiva. Durante la festividad del Día de Todos los Santos, cada 1 de noviembre, recibe más de dos millones de personas que acuden con flores, alimentos, música, danzas tradicionales y rituales que mezclan lo católico con lo popular.

Los mausoleos, tumbas sencillas, altares improvisados, la música en vivo con arpas o violines, y las comidas que comparten familias, muestran que en ese lugar la muerte convive con la celebración, la memoria se convierte en ritual y la identidad regional aflora.

El distrito de Villa María del Triunfo, un enclave surgido en la segunda mitad del siglo XX ante la llegada de miles de personas de distintas regiones del país, acogió este cementerio como parte de su crecimiento urbano, y en ese sentido, el Campo Santo no es solo un espacio funerario, es también archivo urbano.

El negocio alrededor del cementerio

En el entorno del cementerio, la afluencia masiva de visitantes en fechas emblemáticas dinamiza la economía local: vendedores de flores y artesanías, puestos de comida tradicional, músicos contratados para homenajes y servicios de mantenimiento. Al mismo tiempo, su tamaño y la concentración implican retos logísticos importantes: en fechas claves, se implementan rutas de acceso especiales, desvíos de tránsito, horarios ajustados para facilitar el ingreso y cuidar la seguridad de miles de personas.

Más allá de sus dimensiones, el Cementerio Nueva Esperanza se alza como un símbolo de la ciudad compartida, donde confluyen migraciones, identidades regionales, rituales colectivos— y como archivo de historias. En él, la muerte encuentra un lugar monumental y la vida, en las ofrendas, armonías y pasos que allí se dan, también reivindica su espacio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.