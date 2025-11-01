Simulacro contra sismo y tsunami este 4 de noviembre: a qué hora inicia, en dónde sonará la alarma y más detalles según INDECI
Sigue el minuto a minuto del Simulacro ante Sismo seguido de Tsunami, que se realizará este 4 de noviembre. INDECI prepara a la población ante emergencias, con simulacro adaptado según la región.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) hace un llamado a toda la ciudadanía que habita en los distritos costeros del país a participar activamente en el Simulacro ante Sismo seguido de Tsunami, que se llevará a cabo el martes 4 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
Esta actividad busca fortalece la preparación de la población y autoridades frente a la ocurrencia de un sismo de gran magnitud con un eventual tsunami. Durante esta práctica participarán todas las entidades del Gobierno y se desarrollará a lo largo de los 125 distritos del litoral peruano.
¿Dónde se activarán las alarmas del simulacro?
Durante el desarrollo del simulacro se activarán las sirenas de alerta, sistemas de comunicación como el SISMATE, y otros mecanismos de aviso para que la población pueda practicar las rutas de evacuación hacia zonas seguras altas o edificios designados para la evacuación vertical. El INDECI recuerda a la población que al sonar las alarmas, estos deberán ejecutar tres momentos fundamentales del ejercicio.
- Durante el sismo: ubicarse en zonas seguras internas.
- Después del sismo: evacuar con la mochila para emergencias y junto con sus mascotas hacia zonas seguras externas.
- Ante la alarma de tsunami: desplazarse de inmediato hacia zonas altas o edificios identificados como seguros.
Simulacro del 5 de noviembre es obligatorio para las autoridades y población
La actividad se realiza en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, conmemorando cada 5 de noviembre por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el lema "Por un país preparado". Se destaca el compromiso de cada ciudadano con su seguridad y la de su comunidad durante la participación.
El INDECI reitera que la participación de todos es fundamental para reforzar la preparación y respuesta ante las posibles emergencias que pueda sufrir el país, al ser un territorio sísmico.
