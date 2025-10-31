En el marco de la conmemoración por el Día de Todos los Santos de este 1 de noviembre, miles de ciudadanos acudirán a visitar a sus seres queridos que fallecieron. Se espera que los cementerios de todo el Perú alberguen un mayor número de personas durante esta fecha, por lo que es necesario conocer los horarios en los que estarán abiertos a todo el público.

Campo Fe, Jardines de la Paz, Nueva Esperanza y más han establecido sus horarios de atención al público para este 1 y 2 de noviembre. Se recomienda a las familias y ciudadanía en general consultar para poder planificar sus visitas con anticipación y evitar contratiempos, pues como cada año habrá más personas movilizándose hacia los cementerios.

En el Día de Todos los Santos, las familias suele visitar a sus seres queridos fallecidos en compañía de música. Foto: Difusión

Conoce los horarios de atención de los cementerios en Lima

Cementerio El Ángel

Ubicado en el distrito de El Agustino, el popular cementerio El Ángel abrirá sus puertas a todo el público desde las 9:00 a. m. y cerrará a las 5: 00 p. m. durante el Día de Todos los Santos.

Cementerio Presbítero Matías Maestro

Ubicado en jirón Áncash 1611, Barrios Altos, el cementerio abrirá sus puertas al público entre las 9: 00 a. m. y las 4: 00 p. m. Cabe precisar que este espacio es considerado patrimonio cultural y museo al aire libre, ya que en sus tumbas alberga históricos personajes peruanos. En ese sentido, es visitado no solo por los limeños, sino también por turistas nacionales y extranjeros.

El cementerio Presbítero Maestro también es un museo al aire libre. Foto: Composición LR

Parque Cementerio Jardines de la Paz

Situado en el distrito de La Molina, el cementerio Jardines de la Paz atenderá al público desde las 7: 30 a. m. hasta las 4: 30 p. m. Además, es considerado como uno de los recintos más modernos de la capital, ya que ofrece un ambiente amplio y tranquilo para las visitas de familiares. Cabe precisar que este horario se mantiene los fines de semana y feriados.

Parque del Recuerdo Lurín

En el kilómetro 32 de la antigua Panamericana Sur, el Camposanto Parque del Recuerdo Lurín atiende al público de lunes a viernes desde las 9: 00 a. m. hasta las 5: 00 p. m. Con respecto a los fines de semana y feriados, el cementerio abre sus puertas desde las 8: 00 a. m. hasta las 5: 00 p. m.

Camposanto Parque del Recuerdo Ancón

Por último, el Camposanto Parque del Recuerdo Ancón, ubicado en el kilómetro 34.5 de la Panamericana Norte, atiende al público de lunes a viernes desde las 9: 00 a. m. hasta las 4: 00 p. m. Asimismo, los fines de semana y feriados, recibirá a los visitantes desde las 8:00 a. m. hasta las 4: 00 p. m.

Día de Todos los Santos: un homenaje a los mártires y fallecidos

Millones de ciudadanos en el mundo celebran el Día de Todos los Santos y los muertos, una de las solemnidades religiosas más importantes para la Iglesia Católica. Este 1 de noviembre se rinde homenaje a todos los mártires que consagraron su vida a la fe cristiana. No obstante, también se recuerda a quienes no han sido canonizados oficialmente.

En Lima, miles visitan los cementerios llevando ramos de flores y ofrendas a las tumbas de sus seres queridos. Este acto suele estar acompañado de música, festejos y símbolos que honrar la memoria de las personas fallecidas. Asimismo, forma parte de una tradición en la ciudad, pues se realizan misas en todas las iglesias y se convoca a los devotos a compartir este día de manera colectiva.

