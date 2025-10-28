HOYSuscripcion LR Focus

'Día de Todos los Santos': conoce el significado y las actividades que se llevan a cabo este 1 de noviembre en Perú 2025

El 1 de noviembre, el Perú celebra el 'Día de Todos los Santos', un feriado que honra la memoria de seres queridos que han partido, con profundas raíces culturales y religiosas.

El 'Día de Todos los Santos' se celebra en cada 1 de noviembre.
El 'Día de Todos los Santos' se celebra en cada 1 de noviembre. | Foto: composición LR/Perú Travel/Gemini

Cada 1 de noviembre, en el Perú y en muchas partes del mundo se conmemora el 'Día de Todos los Santos', un feriado nacional e internacional destinado a rendir homenaje a las personas queridas que han partido. Esta tradición, con profundas raíces religiosas y culturales, reúne a las familias alrededor del recuerdo y la fe, y preserva las costumbres que honran la memoria de quienes ya no están.

Miles de personas aprovechan la fecha para asistir a misas y visitar cementerios, donde recuerdan a sus personas queridas y decoran sus sepulturas como muestra de respeto y devoción. Aunque esta conmemoración tiene origen cristiano, se ha convertido en una fecha significativa para muchas personas en el Perú, ya que les permite descansar de la rutina laboral y rendir homenaje, con nostalgia y cariño, a quienes ya no están presentes.

Varias familias aprovechan para ir al cementerio y visitar a sus seres queridos. Foto: Machu Picchu Viajes Perú

¿Cuál es el origen del 'Día de Todos los Santos' y por qué se celebra el 1 de noviembre?

Entre los años 731 y 741, el papa Gregorio III promovió esta festividad durante su mandato al consagrar una capilla en la basílica de San Pedro de Roma en honor a todos los santos y beatos. Casi un siglo después, precisamente en el año 835, el papa Gregorio IV ordenó que la fecha oficial para conmemorar esta festividad sea el 1 de noviembre. De esta manera, se estableció como día de veneración colectiva a nivel mundial, incluyendo también a nuestro país.

En el Perú, esta fecha representa una tradición de respeto que ha perdurado a lo largo del tiempo, conectando inevitablemente el pasado con el presente en una muestra de fe y amor hacia quienes ya no están en este mundo.

¿Qué actividades se realizan el 'Día de Todos los Santos' en el Perú?

Entre las actividades que se llevan a cabo en el 'Día de Todos los Santos en el Perú' están los rituales y tradiciones que reflejan la Fe de los peruanos. En ese sentido, la celebración se extiende a las visitas a los cementerios donde las personas llevan los adornos necesarios para adornar de la mejora manera el sepelio de la persona fallecida.

En algunas comunidades, se suelen realizar serenatas en los cementerios, contratando músicos para interpretar las melodías preferidas del ser querido fallecido, lo que aporta un toque íntimo y emotivo a la conmemoración.

