Sociedad

Adolescente deja nota de despedida y desaparece en Chorrillos: cámaras del Metropolitano registraron últimos movimientos hacía el Cercado de Lima

El menor de edad desaparece luego de salir de su domicilio alrededor de las seis de la mañana con rumbo a su colegio, llevaba una polera negra con diseños blancos y una mochila del mismo color.

Familia busca a Fabiano Rodrigo Malmaceda, fue visto por última vez en Chorrillos.
Familia busca a Fabiano Rodrigo Malmaceda, fue visto por última vez en Chorrillos. | Composición LR

Fabiano Rodrigo Malmaceda Zuñiga (15) desapareció luego de dejar una nota de despedida en su domicilio en Chorrillos. Su tía Rosa María del Pilar Candiotti Escárate indicó a este medio que su sobrino tenía que salir después de ella con rumbo a su colegio, pero no regresó.

El adolescente escribió en la carta "que no quería avergonzarla, que no la estaba pasando bien". Tras ello, su familiar se acercó a la comisaria de su distrito para sentar la denuncia por desaparición. Fabiano viste una polera negra con diseños de color blanco, lleva puestos unos lentes anchos con marcos delgados. Es de contextura delgada y mide 1.68 metros.

Fue visto por última vez en el Metropolitano

De acuerdo con las declaraciones de su tía, el escolar fue visto por última vez en las cámaras de seguridad en la estación América del alimentador del Metropolitano con dirección al Centro de Lima.

Su tía menciona que la Policía está apoyando a la familia con la búsqueda, pero hasta el momento no tienen novedades sobre su paradero. Al cierre de la nota, Fabiano Malmaceda aún no regresa a casa. En caso lo veas o sepas de su paradero, comunicarse al número: 980 608 427.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

