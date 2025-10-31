Arequipa: adulta mayor pierde la vida tras asalto a su vivienda; ladrones se llevaron 4 mil soles

Dolores Quispe Apaza, una adulta mayor de 77 años, falleció la madrugada de este 31 de octubre, tras el asalto contra su vivienda en la ciudad de Arequipa. Serían cuatro los sujetos que irrumpieron en su predio y la maniataron para llevarse cerca de 4 mil soles.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 a. m. en la asociación de vivienda Asovich, distrito de Characato. Según información policial, los delincuentes ingresaron a dos casas, se llevaron dinero y mantuvieron secuestradas y maniatadas a tres personas, entre ellas la víctima.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Lo planearon todo

Los sujetos aprovecharon la madrugada y la densa oscuridad de la zona. Incluso se aseguraron de que no hubiera cámaras de seguridad. Detectaron que podían ingresar fácilmente a la propiedad, ya que a uno de los lados había un descampado y una zona baja donde apoyaron una escalera de madera.

Asimismo, los delincuentes sabían que había un perro dentro del predio, al cual envenenaron. Ingresaron por el segundo piso, donde redujeron y maniataron a dos inquilinos, para luego bajar al primer nivel, donde se encontraba la anciana propietaria.

Una vez que la redujeron, la trasladaron —según la Policía— al segundo piso. La necropsia determinará si ella falleció por asfixia o por un infarto debido a la tensión a la que fue sometida.

La víctima era dueña de un negocio

Según informó el jefe de la Divincri, coronel PNP Eduardo Del Campo, la víctima era propietaria de un negocio de producción de mazamorra (api), que se distribuía en cuatro sucursales en distintos distritos de Arequipa. En el inmueble también se elaboraba dicho producto.

Uno de los inquilinos relató que, mientras permanecía maniatado, pensó en llamar a la Policía cuando dos de los delincuentes se dirigieron a una vivienda contigua. Sin embargo, no lo hizo, por temor a otros dos sujetos que permanecieron vigilándolos. Los hechos aún están siendo esclarecidos.

Vecinos exigen seguridad

En un primer momento, los familiares de la víctima mostraron desconfianza hacia la Policía. Por su parte, los vecinos de Asovich dijeron sentirse inseguros por la falta de alumbrado público y patrullaje policial. Uno de los dirigentes recordó que, a pocos metros de la vivienda asaltada, ya se había registrado otro robo. Es más, semanas atrás, hubo un atraco a la casa de un policía.

Los residentes también solicitaron mejoras en el sistema de transporte, ya que por la zona no circulan colectivos y resulta muy difícil desplazarse al centro de la ciudad y otros puntos.

“Creo que no solo la familia, sino varios de nosotros, no confiamos en la Policía. No los vemos patrullando, ni siquiera hay carros para ir al centro. Antes había loncheritas informales, pero el SIT prohibió que circulen. Así no podemos ni movernos ni sentirnos seguros”, señaló uno de los vecinos.