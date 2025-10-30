HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Judicialidad

Impulsan prevención y orientación a jóvenes universitarios de Mollendo y El Predegal

Jueces del Módulo Penal de Violencia realizan labor itinerante en provincias.

Esta jornada busca erradicar la violencia y fomentar una cultura de respeto. Fuente: Difusión.
Esta jornada busca erradicar la violencia y fomentar una cultura de respeto. Fuente: Difusión.

Más de 400 estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de las filiales de Mollendo y El Pedregal, participaron en una jornada informativa respecto a la toma de decisiones responsables y la prevención de la violencia en todas sus formas.

La jueza Alexandra Carpio Montes y el juez Deyvi Cueva Cucho, magistrados del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se trasladaron hasta las sedes universitarias de las provincias de Islay y Caylloma, con la finalidad de promover la prevención y erradicación de todo tipo de agresiones.

Los magistrados enfocaron su disertación en el funcionamiento del sistema de justicia, los actos que pueden ser considerados como delitos por ejemplo, violación sexual, acoso, chantaje, agresiones, entre otros.

Se remarcó que la tolerancia frente a cualquier forma de violencia solo contribuye a normalizarla por tanto instaron a los jóvenes a no cometer errores que puedan marcar o condicionar su futuro, recordándoles que las decisiones impulsivas o la falta de control pueden tener consecuencias penales y personales, irreversibles.

Asimismo, se resaltó que prevenir también es cuidar el propio camino, invitando a los estudiantes a actuar siempre con respeto y responsabilidad, dentro y fuera de los espacios académicos.

Estas jornadas descentralizadas reflejan el esfuerzo del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia por acercar la justicia, fortalecer el trabajo de orientación y sensibilización en favor de la población de diferentes provincias de la región, contribuyendo con una cultura de respeto y convivencia libre de violencia.

