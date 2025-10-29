HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Halloween en Arequipa: decomisan golosinas, calabazas y máscaras por no tener registro sanitario en mercado El Altiplano

El operativo fue ejecutado por la Municipalidad de Miraflores, Fiscalía y Digesa. Incautaron casi 10 kilos de caramelos y, además, otros artículos tóxicos que utilizan los niños durante la festividad.

Fiscalía, Municipalidad de Miraflores y Digesa realizan operativo en mercado El Altiplano. Foto: Mirelia Quispe, La República
Fiscalía, Municipalidad de Miraflores y Digesa realizan operativo en mercado El Altiplano. Foto: Mirelia Quispe, La República

A pocas horas de la noche de Halloween en Arequipa, la Municipalidad de Miraflores, la Fiscalía y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) iniciaron un operativo en el mercado El Altiplano, en Arequipa, con el resultado de decomisar bocaditos, caramelos y otros artículos, como calabazas y máscaras de plástico, sin registro sanitario, los cuales ponen en grave riesgo la salud, especialmente de los niños, quienes suelen consumir dichos productos durante esa festividad.

Con bolsas cargadas de dulces, los inspectores de la comuna lograron incautar casi 10 kilos de productos que podrían intoxicar a la ciudadanía al consumirlos, además de algunas unidades de máscaras de plástico y las famosas calabazas que se ofertaban en los diferentes negocios de la central de abastos. Ellos señalaron que, en esta primera instancia, se dejará un acta de advertencia, pero en futuras intervenciones los puestos ya notificados podrían ser clausurados.

Por su parte, las autoridades Ministerio de Salud (Minsa), advirtieron que los productos comestibles, como los dulces, al no tener registro sanitario, pueden estar vencidos o contener bacterias u otros componentes dañinos para la salud, lo que puede provocar alteraciones digestivas y otros problemas.

Durante el operativo se incautó calabazas de plásticos, mascaras y otros artículos. Foto: Mirelia Quispe, La República

Durante el operativo se incautó calabazas de plásticos, mascaras y otros artículos. Foto: Mirelia Quispe, La República

Municipalidad de Miraflores pide que comerciantes cuenten con carnet de sanidad

Asimismo, la Municipalidad de Miraflores, a través de la Subgerencia de Servicios a la Ciudadanía, exhortó a los comerciantes del mercado El Altiplano a contar con un carnet de sanidad que demuestre que están capacitados para manipular alimentos.

“Como los comerciantes venden al por mayor, cada bolsa grande debe tener su registro sanitario. Su proveedor debe indicar dónde está pegado. Si venden al por menor en bolsitas y no tienen carnet de sanidad, qué garantía tiene el consumidor de que estos productos han sido manipulados adecuadamente”, dijo César Montes, subgerente de Servicios a la Ciudadanía de Miraflores.

Además, indicaron que los comerciantes deben solicitar a sus proveedores que tramiten su registro sanitario ante la, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), entidad del Minsa.

Advierten con colocar multas

Los puestos que no tengan el sticker que certifique el registro sanitario serán decomisados, se levantará un acta y se impondrá una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que actualmente es de 5,350 soles. Además, se solicita a los comerciantes que, además del registro sanitario, cuenten con un carnet de sanidad si venden productos comestibles.

Finalmente, algunas comerciantes indicaron a los inspectores, pertenecientes a la municipalidad de Miraflores, intervenir también con los ambulantes que operan en los alrededores del mercado.

“Ellos deben mantener las calles libres de ambulantes. Vienen todos los años aquí  (mercado El Altiplano), pero ¿y en las calles? El consejo quiere que estemos bien, pero afuera también debe estarlo”, mencionó una comerciante.

Por último, la fiscal Patricia Chipana, encargada de prevención del delito, y un inspector del Minsa, instaron a los padres de familia a verificar que los productos que compren tengan fecha de vencimiento y registro sanitario, para evitar riesgos a la salud de los menores.

