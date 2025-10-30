Presidencia reconoce a juzgados y salas ganadores de Maratón Judicial

En mérito a su destacada labor y compromiso con los excelentes resultados obtenidos en la “Maratón de Descarga Judicial 2025” realizada a nivel nacional el pasado 22 de agosto del año en curso, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, entregó resoluciones de felicitación a los órganos jurisdiccionales que alcanzaron los primeros lugares en esta jornada laboral extraordinaria de producción judicial.

Durante una significativa ceremonia, el presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, destacó el esfuerzo sostenido de magistrados, asistentes y personal jurisdiccional que, mediante su trabajo coordinado, lograron ubicar a este distrito judicial como el 1ro. a nivel nacional con la producción de un total de 72,422 actos procesales.

“Estos resultados reflejan el compromiso, disciplina y vocación de servicio de nuestros jueces y servidores judiciales, quienes asumen con responsabilidad el reto de mejorar día a día la atención al ciudadano”, enfatizó la autoridad judicial al tiempo de revalorar el trabajo de 47 órganos jurisdiccionales que ocuparon el 1ro, 2do. y 3er. lugar en el ranking de producción.

Las resoluciones de felicitación fueron entregadas a los jueces y servidores que alcanzaron los más altos índices de producción judicial durante la jornada, reafirmando el liderazgo de la Corte de Arequipa en los procesos de descarga. Asimismo se hicieron entrega de presentes institucionales alusivos al “Bicentenario de la Corte de Justicia de Arequipa”.

Con este reconocimiento, la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratifica su propósito de promover una cultura de mérito, eficiencia y excelencia judicial, en directa concordancia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial del Perú que benefician principalmente al usuario judicial.

Durante este acto se reconoció el valioso aporte logístico, técnico y especializado que presta la Gerencia de Administración Distrital a cargo de la Dra. Katherine Obando Alva, la Jefa de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Patricia Salas Cáceres y al Coordinador de Estadística, Jorge Vargas Llerena.