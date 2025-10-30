HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Judicialidad

Presidencia reconoce a juzgados y salas ganadores de Maratón Judicial

Entregó resoluciones de felicitación y presentes institucionales a jueces y servidores ganadores.

El evento premió a 47 órganos jurisdiccionales con altos índices de producción. Fuente: Difusión.
El evento premió a 47 órganos jurisdiccionales con altos índices de producción. Fuente: Difusión.

En mérito a su destacada labor y compromiso con los excelentes resultados obtenidos en la “Maratón de Descarga Judicial 2025” realizada a nivel nacional el pasado 22 de agosto del año en curso, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, entregó resoluciones de felicitación a los órganos jurisdiccionales que alcanzaron los primeros lugares en esta jornada laboral extraordinaria de producción judicial.

Durante una significativa ceremonia, el presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, destacó el esfuerzo sostenido de magistrados, asistentes y personal jurisdiccional que, mediante su trabajo coordinado, lograron ubicar a este distrito judicial como el 1ro. a nivel nacional con la producción de un total de 72,422 actos procesales.

Estos resultados reflejan el compromiso, disciplina y vocación de servicio de nuestros jueces y servidores judiciales, quienes asumen con responsabilidad el reto de mejorar día a día la atención al ciudadano”, enfatizó la autoridad judicial al tiempo de revalorar el trabajo de 47 órganos jurisdiccionales que ocuparon el 1ro, 2do. y 3er. lugar en el ranking de producción.

Las resoluciones de felicitación fueron entregadas a los jueces y servidores que alcanzaron los más altos índices de producción judicial durante la jornada, reafirmando el liderazgo de la Corte de Arequipa en los procesos de descarga. Asimismo se hicieron entrega de presentes institucionales alusivos al “Bicentenario de la Corte de Justicia de Arequipa”.

Con este reconocimiento, la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratifica su propósito de promover una cultura de mérito, eficiencia y excelencia judicial, en directa concordancia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial del Perú que benefician principalmente al usuario judicial.

Durante este acto se reconoció el valioso aporte logístico, técnico y especializado que presta la Gerencia de Administración Distrital a cargo de la Dra. Katherine Obando Alva, la Jefa de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Patricia Salas Cáceres y al Coordinador de Estadística, Jorge Vargas Llerena.

Notas relacionadas
El ejemplar de Cien años de soledad que Vargas Llosa calificó con 20 ya es Patrimonio Cultural del Perú

El ejemplar de Cien años de soledad que Vargas Llosa calificó con 20 ya es Patrimonio Cultural del Perú

LEER MÁS
Halloween en Arequipa: decomisan golosinas, calabazas y máscaras por no tener registro sanitario en mercado El Altiplano

Halloween en Arequipa: decomisan golosinas, calabazas y máscaras por no tener registro sanitario en mercado El Altiplano

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefe de la ODANC Piura realiza visitas inopinadas virtuales a jueces y juezas durante el desarrollo de audiencias en materia penal

Jefe de la ODANC Piura realiza visitas inopinadas virtuales a jueces y juezas durante el desarrollo de audiencias en materia penal

LEER MÁS
Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

LEER MÁS
21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Judicialidad

Jueces de La Libertad expresan preocupación por agresiones contra magistrados

Presidente Bravo Llaque resalta resultados y trabajo coordinado en inauguración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad de Flagrancia

Corte de Lambayeque y Policía Nacional del Perú inauguran primer Laboratorio de Criminalística en una Unidad de Flagrancia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025