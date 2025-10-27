HOYSuscripcion LR Focus

Día de las mascotas fallecidas en Perú: ¿qué significa y cómo se vive esta emotiva fecha cada 27 de octubre?

El 27 de octubre es el 'Día de las Mascotas Fallecidas', una emotiva fecha para rendir homenaje a los compañeros animales que han partido de este mundo

Día de las mascotas fallecidas en Perú se ha vuelto una fecha importante para conmemorar la memoria de la mascota doméstica.
El 'Día de las Mascotas Fallecidas' es una fecha emotiva que rinde homenaje a quienes perdieron a su compañero animal, recordando a esos fieles amigos que fueron parte importante del hogar y de la familia. En ese contexto, muchos hogares aprovechan este día para preparar un pequeño altar, colocar fotografías, flores o los juguetes favoritos de sus mascotas, como una manera simbólica de mantener vivo su recuerdo y agradecerles por el amor incondicional que brindaron.

Las mascotas fallecidas siguen formando parte de la vida cotidiana a través de los recuerdos, las anécdotas y el cariño que dejaron en sus familias. Foto: Foto Récord

¿Qué es el 27 de octubre para las mascotas?

Como cada 27 de octubre, familias enteras se reúnen para recordar a las mascotas que partieron, en una fecha destinada a honrar su memoria. Esta conmemoración busca expresar amor y gratitud por los momentos compartidos, reconociendo el vínculo especial que existió entre las personas y sus fieles compañeros.

Se trata de una tradición originaria de México que ha cobrado relevancia en varios países de Sudamérica. Según la creencia popular, en esta fecha las mascotas fallecidas cruzan desde el Mictlán, el lugar de los muertos, para visitar a sus familias. Aunque no existe una hora exacta para su llegada, se dice que sus almas regresan al hogar que pertenecían durante la noche del 27 de octubre y permanecen allí hasta la madrugada del día siguiente, compartiendo simbólicamente un último momento con quienes las amaron en vida.

¿Qué actividades se realizan en el Perú por el 'Día de las Mascotas Fallecidas'?

En la Municipalidad de Surco se organizó un evento especial el 25 de octubre en la Plaza de Armas de Surco Pueblo. Lo que llamó la atención fue una ceremonia en memoria de perros y gatos que fallecieron. Los dueños llevaron fotografías, juguetes, comida y otros objetos significativos como parte del homenaje.

Asimismo, se puede mencionar un proyecto llamado Programa de Voluntariado de Protección Animal, el cual tiene como objetivo promover campañas de adopción, brindar educación sobre tenencia responsable y ofrecer atención a mascotas en situación vulnerable.

¿Cómo se hace un altar para recordar a tu mascota?

Para preparar el altar en honor a tu mascota fallecida, es importante tener en cuenta varios elementos con algunos días de anticipación al 27 de octubre. Cada uno de ellos simboliza el cariño, la gratitud y el recuerdo hacia ese ser que formó parte de la familia y dejó huellas imborrables en la vida de sus dueños.

  • Fotografía de la mascota, junto con su collar o un juguete especial.
  • Flores de cempasúchil y velas, que iluminan su camino espiritual.
  • Comida y agua, para recibirlos con lo que más disfrutaban.
  • Objetos personales o cenizas, si las conservas.
  • Papel picado, dulces o frutas, como símbolo de alegría y celebración.
