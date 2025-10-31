Este sábado 1 de noviembre, miles de fieles acompañarán la última procesión del año del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima. La imagen sagrada del Señor de los Milagros saldrá desde el Santuario de Las Nazarenas en medio de cánticos, oraciones y flores moradas, en una jornada de devoción. El evento tiene previsto iniciarse al medio día.

Las autoridades municipales han dispuesto cierres y desvíos vehiculares en diversas calles del Cercado de Lima para garantizar la seguridad y el orden durante el paso de la procesión. Se recomienda a los ciudadanos tomar rutas alternas y evitar circular por las avenidas Tacna, Callao, Chancay y Emancipación.

Señor de los Milagros EN VIVO, última procesión este sábado 1 de noviembre 13:03 ¿A qué hora inicia el último recorrido del Señor de los Milagros? La salida está programada para las 12:00 del mediodía, del sábado 1 de noviembre, desde el Monasterio de las Nazarenas en el Cercado de Lima. Por lo que la Hermandad ha emitido un comunicado y transmitirán el evento en sus redes sociales.