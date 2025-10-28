Incendio en vivienda deja cuantiosas pérdidas materiales en Cusco

Las compañías de bomberos de Cusco y San Sebastián acudieron de inmediato a la emergencia. | Fuente: Luis álvarez / La República. | Foto: Luis álvarez / La República.

Los vecinos del distrito de Wánchaq, en Cusco, despertaron alarmados por un incendio que se propagó rápidamente en el segundo piso de una vivienda ubicada en la urbanización Santa Úrsula. Bomberos y pobladores colaboraron en la evacuación de los habitantes, quienes intentaron en vano sofocar las llamas.

Las compañías de bomberos de Cusco y San Sebastián acudieron de inmediato a la emergencia y, tras tres horas de arduo trabajo, lograron controlar el siniestro que dejó cuantiosas pérdidas materiales. Según las primeras indagaciones, un cortocircuito habría sido la causa del incendio.

“Procedimos a retirar todo el material inflamable; las causas serán materia de investigación. No se reportan heridos ni daños personales. La oportuna llamada de los vecinos permitió que lleguemos a tiempo”, declaró el comandante de los bomberos, Miguel Tinajeros.

El fuego estuvo a punto de expandirse a las viviendas aledañas, por lo que se dispuso la evacuación preventiva de los residentes mientras los hombres de rojo realizaban las labores de control.

Finalmente, se informó que las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a 60 mil soles, entre artefactos, muebles y daños estructurales de la vivienda afectada.