HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     
Sociedad

Incendio en vivienda deja cuantiosas pérdidas materiales en Cusco

Cortocircuito puso en peligro zona residencial del distrito de Wanchaq. Dos compañías de bomberos controlaron el siniestro


Las compañías de bomberos de Cusco y San Sebastián acudieron de inmediato a la emergencia.
Las compañías de bomberos de Cusco y San Sebastián acudieron de inmediato a la emergencia. | Fuente: Luis álvarez / La República. | Foto: Luis álvarez / La República.

Los vecinos del distrito de Wánchaq, en Cusco, despertaron alarmados por un incendio que se propagó rápidamente en el segundo piso de una vivienda ubicada en la urbanización Santa Úrsula. Bomberos y pobladores colaboraron en la evacuación de los habitantes, quienes intentaron en vano sofocar las llamas.

Las compañías de bomberos de Cusco y San Sebastián acudieron de inmediato a la emergencia y, tras tres horas de arduo trabajo, lograron controlar el siniestro que dejó cuantiosas pérdidas materiales. Según las primeras indagaciones, un cortocircuito habría sido la causa del incendio.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Fatal accidente en Cusco: hombre fallece al ser embestido cuando viajaba junto a su familia en motocicleta

lr.pe

“Procedimos a retirar todo el material inflamable; las causas serán materia de investigación. No se reportan heridos ni daños personales. La oportuna llamada de los vecinos permitió que lleguemos a tiempo”, declaró el comandante de los bomberos, Miguel Tinajeros.

El fuego estuvo a punto de expandirse a las viviendas aledañas, por lo que se dispuso la evacuación preventiva de los residentes mientras los hombres de rojo realizaban las labores de control.

Finalmente, se informó que las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a 60 mil soles, entre artefactos, muebles y daños estructurales de la vivienda afectada.

Notas relacionadas
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Fatal accidente en Cusco: hombre fallece al ser embestido cuando viajaba junto a su familia en motocicleta

Fatal accidente en Cusco: hombre fallece al ser embestido cuando viajaba junto a su familia en motocicleta

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Gambetta y exigen presencia José Jerí tras muerte de chofer

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Gambetta y exigen presencia José Jerí tras muerte de chofer

LEER MÁS
Bus de línea '10A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Bus de línea '10A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

LEER MÁS
Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Sociedad

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025