Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Sociedad

Fatal accidente en Cusco: hombre fallece al ser embestido cuando viajaba junto a su familia en motocicleta

El hecho ocurrió en la vía Huarocondo – Pachar, en la provincia de Anta y dejó heridos a su esposa y su pequeño hijo.

La víctima regresaba a su casa junto a su familia. Foto: Karina García, La República
La víctima regresaba a su casa junto a su familia. Foto: Karina García, La República

Un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la vía Huarocondo – Pachar, en la provincia de Anta (Cusco), dejó un fallecido y dos heridos de gravedad. El hecho se registró cuando un automóvil de placa BKH-151, impactó violentamente contra una motocicleta de matrícula 3426-FX que se desplazaba con tres personas a bordo.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Alcides Huanaco Ocon, natural de la comunidad de Chillipahua, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la fuerza del impacto. La víctima viajaba acompañada de su esposa y su hijo de apenas dos años, quienes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Anta.

lr.pe

De acuerdo con testigos, el infortunado poblador retornaba a su comunidad tras realizar diligencias en la capital distrital de Huarocondo. En medio de la consternación, familiares y vecinos exigieron justicia, denunciando que el conductor del auto habría invadido el carril contrario, provocando el fatal desenlace.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar del siniestro y realizaron el levantamiento del cadáver alrededor del mediodía. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades en este hecho que enluta a la comunidad de Chillipahua.

