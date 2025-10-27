Sujeto en aparente estado de ebriedad manipula camión recolector y acaba con la vida de trabajador municipal en Cusco

En horas de la madrugada, el trabajador Wily Quispe Mamani (54), conductor de un camión recolector de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial del Cusco, perdió la vida tras ser atropellado por su propio vehículo, en circunstancias que son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

Según las primeras informaciones y declaraciones de testigos, el trágico hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana de este lunes, cuando el personal de limpieza realizaba sus labores en la céntrica calle Suecia, en Cusco. Quispe Mamani habría descendido del camión para apoyar a sus compañeras en la recolección de basura, pese a que esa tarea no le correspondía.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En ese momento, un sujeto identificado como Carlos Alberto Huillca (29), en aparente estado de ebriedad, habría subido al vehículo y manipulado los controles, provocando que el camión se desplazara y aplastara al conductor contra una pared.

Registrado en video

Cámaras de seguridad captaron el instante de la tragedia, donde se observa que otras dos trabajadoras lograron ponerse a salvo, mientras que Quispe Mamani no corrió la misma suerte.

El alcalde del Cusco, Luis Pantoja, lamentó el suceso y pidió una investigación exhaustiva. “No podemos considerar esto un accidente común. Este individuo subió al carro y lo manipuló, ocasionando la muerte de nuestro colega. Pedimos al Ministerio Público y a la Policía que el hecho no quede impune”, expresó.

El burgomaestre precisó que la Fiscalía de turno y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía acudieron al lugar, y que el caso fue derivado al área de homicidios. Además, informó que el presunto responsable fue detenido por personal de serenazgo y trasladado a la comisaría de Cusco para las diligencias correspondientes.