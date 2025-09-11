Delincuentes armados toman otra mina en Pataz: tres militares resultan heridos en enfrentamiento

En un reciente comunicado de la mina Francés, un grupo de delincuentes armados ha tomado la minera en Pataz, La Libertad, luego de meses de enfrentamientos y operativos contra las Fuerzas Armadas del Perú. Además, tres militares han resultado heridos durante los operativos por recuperar la zona.

La minera precisa que los invasores responden con armamento de guerra, lo cual ha dificultado las labores de las autoridades en restablecer el orden desde el 1 de septiembre.

Tres militares resultan heridos durante operativo

La empresa Cateos Alex en Pataz, ligada a la venta al por mayor de metales y minerales, inicialmente informó sobre la recuperación de las zonas tomadas. Sin embargo, los trabajadores fueron atacados ese mismo día al intentar ingresar. Posteriormente, el 3 de septiembre se realizó un nuevo operativo, en donde hubo tres militares heridos, identificados como los suboficiales de primera EP Herlin Monteblanco Castro y Roy Stanley Flores Baneo, así como el suboficial de tercera EP Edwin Zavaleta Mejía.

Pese a que se incautó material explosivo, no se restableció el control. Durante el 6 de septiembre, un último intento de recuperación de la mina fue suspendida presuntamente por una orden del fiscal Limber Malqui. Desde entonces, no se ha intervenido nuevamente el lugar, según el comunicado de la minera.

Violencia en Pataz en medio del estado de emergencia

Al respecto, la empresa denunció que maquinaria tipo Scoop habría operado en la zona invadida durante el 7 de septiembre. Pese a que no cuenta con Reinfo, se dejó entrever la posible participación de un minero en la usurpación, pese a tener un contrato vigente con la empresa Poderosa.

Cabe precisar que todo este incidente se reporta pese a que la zona ha sido declarada en estado de emergencia decretada por el Gobierno el pasado 7 de agosto, lo cual faculta a las Fuerzas Armadas a tomar el control del orden interno en Pataz. Al cierre de esta nota, la mina Francés continúa tomada.

Operativos contra la minería ilegal

Según el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) desde mayo de este año, se han registrado 31 operativos que han resultado "exitosos". De igual forma, según el Ministerio de Defensa, estos "han significado una gran pérdida económica para las organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal". Entre los casos más resaltantes, figuran:

Operación Lobo: S/56.855.783

Operación Avatar I: S/42.797.840

Operación Cueva: S/13.616.943

Operación Anya: S/3.050.060

Operación Armagedon I: S/43.563.700

Operación Trueno: S/2.031.500

