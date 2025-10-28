HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

Martín Ojeda anunció que la medida simbólica se realizará tras el asesinato de un chofer de combi en el Callao conocido como "Brujito".

Transportistas anuncian un apagado de motores para este miércoles 29 de octubre. Foto: Composición LR
Transportistas anuncian un apagado de motores para este miércoles 29 de octubre. Foto: Composición LR

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunció que habrá un apagado de motores simbólico de cinco minutos para este miércoles 29 de octubre desde las 8 a. m. Esta medida se toma tras el reciente asesinato de un chofer de combi en el Callao, pese al estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí para combatir la ola de extorsiones y sicariato.

En una reciente conferencia de prensa, Ojeda precisó que respetarán a los choferes que quieran optar por esta medida como acto simbólico tras los recientes asesinatos de conductores. "El día de mañana (miércoles), a horas 8 a. m., se hará un paro de motores de cinco minutos. Invocamos a la población a que comprendan esta situación y nos acompañen con un cacerolazo", señaló en conferencia de prensa.

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nota en desarrollo

