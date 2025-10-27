Alcalde advierte que presunta disputa entre bandas criminales dejó dos muertos en Los Olivos durante el estado de emergencia

Alcalde Luis Castillo dice que los recientes ataques estarían presuntamente relacionados con una pugna entre organizaciones criminales. Foto: Composición LR / Cortesía

Los crímenes ocurridos en plena vigencia del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para frenar la ola delictiva en Lima Norte reavivaron la preocupación ciudadana por la persistencia de la violencia, a pesar del aumento de patrullajes policiales y militares en Los Olivos.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, el sábado 25 de octubre a las 2:00 p.m., dos sujetos armados interceptaron a una persona de nacionalidad extranjera que se encontraba estacionada en su motocicleta de placa 8873-YB, en la avenida Universitaria con el pasaje 7. Al menos 14 fulminantes disparos en la cabeza terminaron con la vida de este ciudadano.

Los delincuentes se dieron a la fuga, pero en su trayecto continuaron desatando el temor. En el cruce de la avenida Naranjal con el pasaje Ocros, asesinaron a otra persona de nacionalidad venezolana, a quien le propinaron seis balazos.

¿Qué ocurrió?

En conversación con La República, el alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo, declaró que los recientes ataques estarían presuntamente relacionados con una pugna entre organizaciones criminales.

“Hay una disputa entre bandas criminales de Lima Norte. Uno de ellos son Los Gallegos”, afirmó el burgomaestre, aludiendo al grupo vinculado al Tren de Aragua, de origen venezolano. El alcalde señaló que esta información se la brindó la Policía Nacional.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), los asesinatos responderían a ajustes de cuentas entre facciones que controlan el negocio de préstamos informales y extorsión en mercados y locales nocturnos del distrito.

El Estado de Emergencia no evita homicidios

Pese a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, el alcalde reconoció que las medidas de excepción no son suficientes para erradicar la violencia. “El Estado de Emergencia no te va a quitar que no sucedan estos homicidios”, dijo.

Para el funcionario, el problema radica en la estructura judicial y penitenciaria del país, que no permite sostener una estrategia de seguridad integral. “Necesitamos reformar el Código Penal y una reforma carcelaria. El estado de emergencia debe prolongarse para generar una disminución sostenida de la tasa de criminalidad”, sostuvo.

Un toque de queda focalizado

Consultado sobre la posibilidad de imponer un toque de queda, Castillo consideró que una medida de restricción total podría agravar la crisis económica de los vecinos, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicarlo en sectores críticos.

“En general, el toque de queda no debería darse en estado de emergencia porque afecta las economías”, explicó. “Yo hablo de un estado de emergencia focalizado con toque de queda focalizado. Aquí se necesita un toque de queda”, añadió.

Poca presencia de militares y policía

Entre el primer lugar del ataque en la Av. Universitaria y el segundo hecho ocurrido en la Av. Naranjal, hay una distancia de 1 km aproximadamente. En ese trayecto, el equipo de La República hizo un recorrido para verificar la presencia de militares o policías resguardando estas zonas.

Pese a que el ataque ocurrió hace pocas horas, se constató la escasa presencia de militares patrullando la zona o policías resguardando el lugar.

Para los próximos días, el presidente José Jerí anunció que el Gobierno realizará ajustes en las medidas adoptadas en el marco del Estado de Emergencia.