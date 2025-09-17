Reniec amplia horarios de atención en estas agencias a nivel nacional: peruanos podrán hacer trámites del DNI hasta 12 horas al día
El Reniec amplía el horario de atención en 47 agencias a nivel nacional durante septiembre, facilitando trámites del DNI en diversas regiones y oficinas. En Lima, algunas de ellas atenderán hasta 12 horas ininterrumpidas.
El Reniec anunció que ampliará el horario de ciertas agencias a nivel nacional durante todo el mes de septiembre. Son 47 oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil donde se podrán realizar trámites y recojos del Documento Nacional de Identificación (DNI).
En esa línea, a través de una publicación en sus redes sociales, el Reniec precisó que ciertas regiones podrán tener el nuevo horario de atención: de 7:45 a. m. hasta las 7:45 a. m. Además, otras también tendrán nuevos horarios que aplicarán de lunes a viernes.
Reniec: estas agencias en Lima atenderás hasta 12 horas al día
El Reniec comunicó el nuevo horario para determinadas agencias de Lima y otras regiones. En la ciudad capital, 6 Oficinas Registral (OR) atenderán con el nuevo horario durante el mes de septiembre de 7:45 a. m. hasta las 7:45 a. m:
- Oficina Registral San Borja
- Oficina Registral Lima
- Oficina Registral Miraflores
- Oficina Registral Jesús María
- Oficina Registral Santa Anita
- Oficina Registral Independencia
- Región Loreto: OR San Juan Bautista.
Reniec atenderá trámites del DNI en estas agencias del Perú con nuevo horario
Además, el Reniec comunicó que ciertas de sus agencias podrán atender en nuevos horarios ininterrumpidos en beneficio de la población que busca realizar trámites del DNI:
- Áncash: AG Huaraz, AG Nuevo Chimbote, PAP Cas, AG, Huaylas, AG Huari, AG Pomabamba, AG Sihuas, OR Santa.
- Apurímac: OR Andahuaylas.
- Ayacucho: OR Huamanga.
- Huánuco: OR Huánuco y PAP Leoncio Prado. (7:45 a. m. a 6:45 p. m.)
- Puno: OR Puno.
- Ucayali: OR Pucallpa.
- Junín: OR Huancayo.
- Ica: OR Ica.
- San Martín: OR Tarapoto, OR Rioja, AG Moyobamba y AG Mariscal Cáceres. (7:45 a. m. a 6:45 p. m.)
- Cajamarca: AG Chota.
- Lambayeque: OR Chiclayo y OR José Leonardo Ortíz.
- Piura: OR Piura, OR Sullana, AG Chulucanas y AG Talara.
- Loreto: Agencias Alto Amazonas.
- Tumbes: OR Tumbes.
- Huancavelica: OR Huancavelica. (8:45 a. m. a 7:45 p. m.)