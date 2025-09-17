Reniec anuncia nuevos horarios solo en ciertas oficinas a nivel nacional durante el mes de septiembre. | Foto: Composición LR/Reniec.

Reniec anuncia nuevos horarios solo en ciertas oficinas a nivel nacional durante el mes de septiembre. | Foto: Composición LR/Reniec.

El Reniec anunció que ampliará el horario de ciertas agencias a nivel nacional durante todo el mes de septiembre. Son 47 oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil donde se podrán realizar trámites y recojos del Documento Nacional de Identificación (DNI).

En esa línea, a través de una publicación en sus redes sociales, el Reniec precisó que ciertas regiones podrán tener el nuevo horario de atención: de 7:45 a. m. hasta las 7:45 a. m. Además, otras también tendrán nuevos horarios que aplicarán de lunes a viernes.

Reniec: estas agencias en Lima atenderás hasta 12 horas al día

El Reniec comunicó el nuevo horario para determinadas agencias de Lima y otras regiones. En la ciudad capital, 6 Oficinas Registral (OR) atenderán con el nuevo horario durante el mes de septiembre de 7:45 a. m. hasta las 7:45 a. m:

Oficina Registral San Borja

Oficina Registral Lima

Oficina Registral Miraflores

Oficina Registral Jesús María

Oficina Registral Santa Anita

Oficina Registral Independencia

Región Loreto: OR San Juan Bautista.

Reniec atenderá trámites del DNI en estas agencias del Perú con nuevo horario

Además, el Reniec comunicó que ciertas de sus agencias podrán atender en nuevos horarios ininterrumpidos en beneficio de la población que busca realizar trámites del DNI: