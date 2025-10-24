HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: Reniec publicará padrón electoral entre el 27 y el 31 de octubre

El Reniec entregó al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE el padrón inicial de electores, que incluye a 27,3 millones de ciudadanos habilitados para votar en los comicios del 2026. La entidad informó que una tercera parte del electorado son jóvenes de entre 18 y 29 años y que la lista será publicada del 27 al 31 de octubre.

El padrón inicial de electores que incluye a 27,3 millones de ciudadanos. Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR
El padrón inicial de electores que incluye a 27,3 millones de ciudadanos. Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que del 27 al 31 de octubre se realizará la publicación de la lista del padrón inicial de electores, en cumplimiento del cronograma oficial de las elecciones generales 2026. La medida permitirá que los ciudadanos verifiquen sus datos personales y, de ser necesario, presenten reclamos o tachas antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apruebe el padrón definitivo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, explicó que la entrega formal del padrón al JNE y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se concretó el jueves 24 de octubre, según lo dispuesto.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Hemos cumplido con entregar la lista del padrón inicial al JNE, que le será de apoyo para que vayan viendo la logística que necesitan. (…) Ahora se procederá a publicar, en las zonas más alejadas donde el internet es débil, Reniec va a publicar físicamente este listado, y en donde hay internet, en la web”, indicó.

PUEDES VER: Salud de niña de 11 años herida con lacrimógena en Marcha del 15 de octubre se agrava

lr.pe

Más de 27 millones de votantes habilitados

Es importante recalcar que el padrón inicial está compuesto por 27 356 578 ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones del 12 de abril de 2026. De ese total, 26 149 818 residen en el Perú y 1 206 760 viven en el extranjero.

Una tercera parte del electorado corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, según los datos presentados por Reniec durante la conferencia de prensa. Además, se estima que 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez.

Velarde resaltó que el proceso de depuración del padrón se realizó con apoyo de diversas instituciones. “Antes el padrón electoral cerraba un año antes, ahora hemos mejorado el proceso para garantizar un registro más actualizado y confiable. El Instituto de Medicina Legal remitió información que permitió identificar 11 741 personas fallecidas sin acta de defunción registrada, quienes fueron retiradas del registro", explicó.

El padrón también incluye otras observaciones; por ejemplo, 59 691 ciudadanos con domicilio no actualizado, 109 055 electores que aún conservan su DNI de menor de edad y 9 863 personas mayores de 100 años.

Total de votantes habilitados.

Total de votantes habilitados.

PUEDES VER: Municipio de Surco denunciará a congresista María Acuña por constantes agresiones contra trabajadores ediles

lr.pe

Fechas clave del proceso electoral

Según el cronograma presentado por Reniec, el padrón electoral cerró el 14 de octubre de 2025, y tras su publicación, se entregará el padrón preliminar el 13 de noviembre. Luego, el JNE aprobará la versión final el 13 de diciembre.

Durante octubre, la institución atendió más de 1,2 millones de actualizaciones de datos en sus oficinas a nivel nacional, una cifra récord dentro de las más de 15 millones de transacciones realizadas en lo que va del año.

Las elecciones de 2026 también estarán marcadas por el tamaño inédito de la cédula electoral, que incluirá los nombres y símbolos de los 36 partidos y tres alianzas políticas. Según informó la ONPE, el formato medirá 42 centímetros de ancho por 44 de alto, lo cual lo convierte en la más grande en la historia del país.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que la dimensión responde al alto número de organizaciones que competirán por la Presidencia, el Congreso bicameral y el Parlamento Andino. “Estamos frente a una cédula de sufragio sin precedentes, un reto logístico y también ciudadano”, dijo en declaraciones a la prensa.

Notas relacionadas
TC marca precedente electoral: sentencias del Poder Judicial no podrán modificar calendario del JNE

TC marca precedente electoral: sentencias del Poder Judicial no podrán modificar calendario del JNE

LEER MÁS
Dina Boluarte postularía en elecciones 2026: abogado de expresidenta no descarta su retorno a la política

Dina Boluarte postularía en elecciones 2026: abogado de expresidenta no descarta su retorno a la política

LEER MÁS
TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

LEER MÁS
Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP

Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP

LEER MÁS
‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

LEER MÁS
Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
Roger Ruiz: un padre que camina con el nombre de su hijo en la mano

Roger Ruiz: un padre que camina con el nombre de su hijo en la mano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025