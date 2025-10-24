Elecciones 2026: Reniec publicará padrón electoral entre el 27 y el 31 de octubre

El padrón inicial de electores que incluye a 27,3 millones de ciudadanos. Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR

El padrón inicial de electores que incluye a 27,3 millones de ciudadanos. Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que del 27 al 31 de octubre se realizará la publicación de la lista del padrón inicial de electores, en cumplimiento del cronograma oficial de las elecciones generales 2026. La medida permitirá que los ciudadanos verifiquen sus datos personales y, de ser necesario, presenten reclamos o tachas antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apruebe el padrón definitivo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, explicó que la entrega formal del padrón al JNE y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se concretó el jueves 24 de octubre, según lo dispuesto.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Hemos cumplido con entregar la lista del padrón inicial al JNE, que le será de apoyo para que vayan viendo la logística que necesitan. (…) Ahora se procederá a publicar, en las zonas más alejadas donde el internet es débil, Reniec va a publicar físicamente este listado, y en donde hay internet, en la web”, indicó.

PUEDES VER: Salud de niña de 11 años herida con lacrimógena en Marcha del 15 de octubre se agrava

Más de 27 millones de votantes habilitados

Es importante recalcar que el padrón inicial está compuesto por 27 356 578 ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones del 12 de abril de 2026. De ese total, 26 149 818 residen en el Perú y 1 206 760 viven en el extranjero.

Una tercera parte del electorado corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, según los datos presentados por Reniec durante la conferencia de prensa. Además, se estima que 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez.

Velarde resaltó que el proceso de depuración del padrón se realizó con apoyo de diversas instituciones. “Antes el padrón electoral cerraba un año antes, ahora hemos mejorado el proceso para garantizar un registro más actualizado y confiable. El Instituto de Medicina Legal remitió información que permitió identificar 11 741 personas fallecidas sin acta de defunción registrada, quienes fueron retiradas del registro", explicó.

El padrón también incluye otras observaciones; por ejemplo, 59 691 ciudadanos con domicilio no actualizado, 109 055 electores que aún conservan su DNI de menor de edad y 9 863 personas mayores de 100 años.

Total de votantes habilitados.

PUEDES VER: Municipio de Surco denunciará a congresista María Acuña por constantes agresiones contra trabajadores ediles

Fechas clave del proceso electoral

Según el cronograma presentado por Reniec, el padrón electoral cerró el 14 de octubre de 2025, y tras su publicación, se entregará el padrón preliminar el 13 de noviembre. Luego, el JNE aprobará la versión final el 13 de diciembre.

Durante octubre, la institución atendió más de 1,2 millones de actualizaciones de datos en sus oficinas a nivel nacional, una cifra récord dentro de las más de 15 millones de transacciones realizadas en lo que va del año.

Las elecciones de 2026 también estarán marcadas por el tamaño inédito de la cédula electoral, que incluirá los nombres y símbolos de los 36 partidos y tres alianzas políticas. Según informó la ONPE, el formato medirá 42 centímetros de ancho por 44 de alto, lo cual lo convierte en la más grande en la historia del país.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que la dimensión responde al alto número de organizaciones que competirán por la Presidencia, el Congreso bicameral y el Parlamento Andino. “Estamos frente a una cédula de sufragio sin precedentes, un reto logístico y también ciudadano”, dijo en declaraciones a la prensa.