Rescatan a gatito atrapado en torre de alta tensión en El Agustino: ahora busca un nuevo hogar

Un pequeño gato callejero estuvo atrapado durante varios días a gran altura en una torre eléctrica ubicada en el cruce de las avenidas Independencia y Las Lomas, en el distrito limeño de El Agustino. El animal, que trataba de escapar del peligro de la calle y de los perros, generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras la alerta, personal técnico de Luz del Sur subió a la torre con todo el equipamiento necesario y logró rescatar al gato, colocándolo cuidadosamente en una bolsa para garantizar su seguridad. El operativo se realizó con estrictas medidas de protección, cuidando tanto al animal como al equipo de rescate. Un vecino agradeció la intervención: “Muchas gracias por preocuparse por las mascotitas. Si bien algunos animales no tienen casa, gracias por bajarlo”.

Gato callejero rescatado en El Agustino busca un nuevo hogar

El gato fue trasladado a una veterinaria en Miraflores, donde actualmente está siendo estabilizado y tratado por los médicos. Luz del Sur informó a La República que cubre todos los gastos de atención para asegurar su recuperación antes de que pueda ser dado en adopción.

Desde la empresa, destacaron el compromiso con el bienestar animal: “Tenemos un profundo respeto y compromiso por el bienestar de los animales. Nuestro personal logró rescatar exitosamente al gato y actualmente recibe atención y cuidados profesionales”, indicaron.

Los interesados pueden comunicarse al 920 001 842, número de la clínica veterinaria donde se encuentra, garantizando así que reciba los cuidados adecuados y un hogar seguro.

