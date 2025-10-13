Greeicy Rendón es una de las cantantes más famosas en Colombia como en Sudamérica. Foto: El espectador.

Greeicy Rendón es una de las cantantes más famosas en Colombia como en Sudamérica. Foto: El espectador.

El caso ha conmocionado a la opinión pública, ya que se alega que Luis Alberto Rendón, padre de la famosa cantante Greeicy, habría estado involucrado en la agresión a empleados de la finca, quienes fueron acusados de complicidad en el robo. Las denuncias de los trabajadores revelan un panorama alarmante de violencia y abuso.

La situación legal del progenitor de la cantante podría llevarlo a enfrentar más de 30 años de prisión si se confirma su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

¿Qué ocurrió con el padre de Greeicy?

El robo en la finca de Greeicy Rendón, novia de Mike Bahía, ocurrió en mayo de 2023, cuando delincuentes sustrajeron joyas y objetos de valor, alcanzando un monto aproximado de 1.700 millones de pesos colombianos. Tras el asalto, el personal de seguridad de la finca tomó represalias contra dos empleados, acusándolos de estar involucrados en el delito.

Los testimonios de las víctimas son desgarradores. Uno de los trabajadores relató a La Chiva de Urabá que fue agredido físicamente, sufriendo golpes severos y amenazas de muerte. “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes”, expresó, describiendo el horror que vivió durante su secuestro.

Si se confirma su implicación, podría enfrentar una condena de más de 30 años de prisión. La Fiscalía presentará pruebas que vinculan a Rendón con los hechos, lo que podría resultar en un juicio que marcaría un hito en la vida de la familia de la artista.

¿Greeicy Rendón se pronunció sobre la detención de su padre?

A pesar de la gravedad de la situación, Greeicy Rendón no ha emitido declaraciones públicas sobre la detención de su padre. En sus redes sociales, la cantante continúa compartiendo contenido relacionado con su carrera musical, evitando abordar el tema del escándalo familiar.

Es importante recordar que, en el momento del robo, Greeicy y su pareja, el cantante Mike Bahía, se encontraban en Miami, asistiendo a los Premios Billboard 2023. Al regresar a Colombia, la artista se refirió brevemente a la situación, describiéndola como uno de los momentos más difíciles de su vida, aunque sin entrar en detalles sobre el incidente.