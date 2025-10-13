HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Entretenimiento

Detienen al padre de la cantante colombiana Greeicy por presunto secuestro y tortura: podría pasar más de 30 años en prisión

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy, ha sido arrestado. La Fiscalía General de Colombia investiga su participación en represalias violentas tras un robo en la finca de la artista.

Greeicy Rendón es una de las cantantes más famosas en Colombia como en Sudamérica. Foto: El espectador.
Greeicy Rendón es una de las cantantes más famosas en Colombia como en Sudamérica. Foto: El espectador.

El caso ha conmocionado a la opinión pública, ya que se alega que Luis Alberto Rendón, padre de la famosa cantante Greeicy, habría estado involucrado en la agresión a empleados de la finca, quienes fueron acusados de complicidad en el robo. Las denuncias de los trabajadores revelan un panorama alarmante de violencia y abuso.

La situación legal del progenitor de la cantante podría llevarlo a enfrentar más de 30 años de prisión si se confirma su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Greeicy Rendón se quiebra al hablar de su hijo y la situación que viven: “Lloré porque estoy sensible”

lr.pe

¿Qué ocurrió con el padre de Greeicy?

El robo en la finca de Greeicy Rendón, novia de Mike Bahía, ocurrió en mayo de 2023, cuando delincuentes sustrajeron joyas y objetos de valor, alcanzando un monto aproximado de 1.700 millones de pesos colombianos. Tras el asalto, el personal de seguridad de la finca tomó represalias contra dos empleados, acusándolos de estar involucrados en el delito.

Los testimonios de las víctimas son desgarradores. Uno de los trabajadores relató a La Chiva de Urabá que fue agredido físicamente, sufriendo golpes severos y amenazas de muerte. “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes”, expresó, describiendo el horror que vivió durante su secuestro.

Si se confirma su implicación, podría enfrentar una condena de más de 30 años de prisión. La Fiscalía presentará pruebas que vinculan a Rendón con los hechos, lo que podría resultar en un juicio que marcaría un hito en la vida de la familia de la artista.

PUEDES VER: Greeicy Rendón rompe su silencio sobre supuesta infidelidad de Mike Bahía con peruana: “Él me contó”

lr.pe

¿Greeicy Rendón se pronunció sobre la detención de su padre?

A pesar de la gravedad de la situación, Greeicy Rendón no ha emitido declaraciones públicas sobre la detención de su padre. En sus redes sociales, la cantante continúa compartiendo contenido relacionado con su carrera musical, evitando abordar el tema del escándalo familiar.

Es importante recordar que, en el momento del robo, Greeicy y su pareja, el cantante Mike Bahía, se encontraban en Miami, asistiendo a los Premios Billboard 2023. Al regresar a Colombia, la artista se refirió brevemente a la situación, describiéndola como uno de los momentos más difíciles de su vida, aunque sin entrar en detalles sobre el incidente.

Notas relacionadas
Greeicy Rendón se quiebra al hablar de su hijo y la situación que viven: “Lloré porque estoy sensible”

Greeicy Rendón se quiebra al hablar de su hijo y la situación que viven: “Lloré porque estoy sensible”

LEER MÁS
Greeicy Rendón rompe su silencio sobre supuesta infidelidad de Mike Bahía con peruana: “Él me contó”

Greeicy Rendón rompe su silencio sobre supuesta infidelidad de Mike Bahía con peruana: “Él me contó”

LEER MÁS
Teletón 2023: revive los mejores momentos del evento de recaudación de fondos

Teletón 2023: revive los mejores momentos del evento de recaudación de fondos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pancho Cavero rompe su silencio tras ser acusado de malos tratos a sus trabajadores: "No voy a responder con bronca"

Pancho Cavero rompe su silencio tras ser acusado de malos tratos a sus trabajadores: "No voy a responder con bronca"

LEER MÁS
Conciertos en Perú 2025: los shows imperdibles de octubre con fechas y precios

Conciertos en Perú 2025: los shows imperdibles de octubre con fechas y precios

LEER MÁS
¿Qué pasó con Maju Mantilla? Los hechos que llevaron a la conductora a renunciar en vivo a ‘Arriba Mi Gente’

¿Qué pasó con Maju Mantilla? Los hechos que llevaron a la conductora a renunciar en vivo a ‘Arriba Mi Gente’

LEER MÁS
Hermanas de Edison Flores se pronuncian tras su ausencia y celebran en medio de la separación de Ana Siucho: “Te deseo lo mejor”

Hermanas de Edison Flores se pronuncian tras su ausencia y celebran en medio de la separación de Ana Siucho: “Te deseo lo mejor”

LEER MÁS
Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

LEER MÁS
Luis ‘Gato’ Bazán dolido con Armonía 10 tras su salida después de 29 años como animador: “Esperaba un agradecimiento”

Luis ‘Gato’ Bazán dolido con Armonía 10 tras su salida después de 29 años como animador: “Esperaba un agradecimiento”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Entretenimiento

Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados besándose en California y los rumores de romance crecen

Luciana Fuster llega a Tailandia y fanáticas la sorprenden con regalos: “Me siento como en casa”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025