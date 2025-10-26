¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu
Con motivo de las festividades del Día de la Canción Criolla y Halloween, los padres y alumnos se preguntan si estos días se descansa o no. Aquí te contamos la programación del Minedu para estas fechas
- ¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sigue el recorrido de la sagrada imagen por el Callao
- ¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?
Con la llegada del Día de la Canción Criolla y Halloween, muchos padres y estudiantes se preguntan si habrá descanso escolar el jueves 30 y viernes 31 de octubre.
Ante estas dudas, el cronograma del Ministerio de Educación (Minedu) aclara cómo se desarrollará el calendario académico en los colegios públicos y privados del país. Aquí te contamos lo que debes saber.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Docente se queda sin trabajo tras denunciar a colega nombrado por acoso sexual en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno
¿Cancelarán las clases en colegios?
Según el Ministerio de Educación, las clases se llevarán a cabo con total normalidad en todo el país los días jueves 30 y viernes 31 de octubre. Estas fechas son laborables y no figuran dentro del calendario oficial de feriados ni en la lista de días no laborables dispuestos por el Ejecutivo. Por lo tanto, los colegios públicos y privados deberán continuar con sus actividades académicas habituales.
No obstante, cada institución educativa podrá organizar celebraciones o actividades culturales por el Día de la Canción Criolla, como presentaciones o concursos, siempre que estas no afecten el cumplimiento del plan de estudios previsto. Recientemente, los escolares tuvieron una semana de descanso, programada en el calendario.
PUEDES VER: Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"
Año escolar 2025, según Minedu: calendario oficial de actividades
|Bloques
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.