¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

El Ministerio de Educación confirma que no habrá descanso escolar el jueves 30 y viernes 31 de octubre a pesar de las celebraciones del Día de la Canción Criolla y Halloween. Las clases se desarrollarán con normalidad en colegios públicos y privados. | Minedu

Con la llegada del Día de la Canción Criolla y Halloween, muchos padres y estudiantes se preguntan si habrá descanso escolar el jueves 30 y viernes 31 de octubre.

Ante estas dudas, el cronograma del Ministerio de Educación (Minedu) aclara cómo se desarrollará el calendario académico en los colegios públicos y privados del país. Aquí te contamos lo que debes saber.

¿Cancelarán las clases en colegios?

Según el Ministerio de Educación, las clases se llevarán a cabo con total normalidad en todo el país los días jueves 30 y viernes 31 de octubre. Estas fechas son laborables y no figuran dentro del calendario oficial de feriados ni en la lista de días no laborables dispuestos por el Ejecutivo. Por lo tanto, los colegios públicos y privados deberán continuar con sus actividades académicas habituales.

No obstante, cada institución educativa podrá organizar celebraciones o actividades culturales por el Día de la Canción Criolla, como presentaciones o concursos, siempre que estas no afecten el cumplimiento del plan de estudios previsto. Recientemente, los escolares tuvieron una semana de descanso, programada en el calendario.

Año escolar 2025, según Minedu: calendario oficial de actividades

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semanas 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

