Halloween y Día de la Canción Criolla: peruanos gastarían entre S/60 y S/300, estima la CCL

En Gamarra o Mesa Redonda, el desembolso por persona durante Halloween se ubicaría entre S/60 y S/120. Foto: John Reyes/La República

Restan pocos días para que los peruanos disfruten de las celebraciones por Halloween y el Dia de la Canción Criolla. Ambos eventos son esperados no solo por las personas que se disfrazan de su personaje favorito o que acuden a un concierto de música peruana, sino por los comerciantes de diversas partes del país.

De acuerdo con Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), habrá un mayor enfoque en actividades recreativas y consumo familiar. Si bien Halloween no representa un incremento significativo en las ventas retail tradicionales, sí provoca un dinamismo en el sector de entretenimiento, especialmente en tiendas orientadas a niños, eventos temáticos y actividades en malls.

Por su parte, el Día de la Canción Criolla, fecha para homenajear a los músicos e intérpretes de este género musical, concentrará su movimiento en el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), donde se anticipa un incremento en las reservas y en la organización de espectáculos en vivo, peñas y presentaciones artísticas.

Halloween: gasto promedio de los peruanos

En relación al ticket promedio por persona, Passalacqua señaló que habrá ciertas diferencias según el canal de venta. En Gamarra o Mesa Reonda, el monto oscilará entre S/60 y S/120, con preferencia en disfraces y artículo de decoración. En el caso de las tiendas formales o centros comerciales, el desembolso podría ubicarse entre S/250 y S/300 por productos de marca o de importación.

En bares y restaurantes, los consumidores gastarán entre S/80 y S/150 por persona en celebraciones criollas, con cifras mayores en locales exclusivos o con espectáculos en vivo. De esta manera, ambos eventos generarán un impacto significativo en el comercio, la gastronomía y las actividades de entretenimiento.

Una campaña anticipada hacia el 31 de octubre

El Gremio Retail y Distribución de la CCL estimó que el flujo visitantes en los centros comerciales podría aumentar hasta un 20% durante la jornada Halloween y el día de la Canción Criolla, gracias a las promociones y a la oferta de actividades de entretenimiento que atraen a familias y jóvenes.

A diferencia del año pasado, los retails formales iniciaron sus campañas desde la segunda quincena de septiembre, buscan ampliar el periodo de ventas. En tanto, el movimiento del comercio popular se concentra en octubre, alcanzando su pico máximo en los últimos días de dicho mes.

Recomendaciones para elegir productos seguros en Halloween

Con el fin de proteger la seguridad y la salud de los consumidores, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sugiere a los compradores mantenerse informados y actuar con responsabilidad al adquirir disfraces, golosinas y otros productos en las festividades de Halloween o el Día de la Canción Criolla. Además, recomienda lo siguiente: