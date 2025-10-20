HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Rendirán homenaje a maestro que perdió la vida por rescatar del mar a escolar en Arequipa

UGEL Puno realizará reconocimiento póstumo a Ángel Javier Arcaya Chambilla, docente que ingresó al mar para rescatar a su alumno de sexto grado de primaria. Logró su objetivo pero el fuerte oleaje lo arrastró.


El docente entregó su vida por su alumno.
El docente entregó su vida por su alumno. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Foto: composición LR / difusión.

El pasado domingo 19 de octubre, el profesor Ángel Javier Arcaya Chambilla murió ahogado luego de ingresar al mar para rescatar a un escolar que fue arrastrado por las olas en la playa Mollendo en Arequipa.

Los rescatista se percataron del valiente esfuerzo del docente, por lo que corrieron a ayudarlo a salvar al menor. Sin embargo, el fuerte oleaje terminó arrastrando a Arcaya aguas adentro hasta que perdió la vida.

Javier Arcaya se jubiló en 2023 como director del colegio estatal N° 70011 del distrito de Mañazo. Después, comenzó a laborar como profesor en el colegio particular Los Libertadores, donde cumplía la labor de tutoría del sexto grado de primaria. Junto a ellos y los padres de familia decidieron hacer un viaje de promoción sin saber que el profesor no volvería más a las aulas.

Compañeros de trabajo de Arcaya señalaron a La República que el docente, presuntamente, presentía su partida, pues en sus últimos días se despedía de sus alumnos pidiéndoles, a modo de consejo, que se porten bien y que estudien mucho.

La Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Puno y el colegio donde laboraba le rendirán honores por arriesgar su vida en favor de sus estudiantes.

