Rendirán homenaje a maestro que perdió la vida por rescatar del mar a escolar en Arequipa

El pasado domingo 19 de octubre, el profesor Ángel Javier Arcaya Chambilla murió ahogado luego de ingresar al mar para rescatar a un escolar que fue arrastrado por las olas en la playa Mollendo en Arequipa.

Los rescatista se percataron del valiente esfuerzo del docente, por lo que corrieron a ayudarlo a salvar al menor. Sin embargo, el fuerte oleaje terminó arrastrando a Arcaya aguas adentro hasta que perdió la vida.

Javier Arcaya se jubiló en 2023 como director del colegio estatal N° 70011 del distrito de Mañazo. Después, comenzó a laborar como profesor en el colegio particular Los Libertadores, donde cumplía la labor de tutoría del sexto grado de primaria. Junto a ellos y los padres de familia decidieron hacer un viaje de promoción sin saber que el profesor no volvería más a las aulas.

Compañeros de trabajo de Arcaya señalaron a La República que el docente, presuntamente, presentía su partida, pues en sus últimos días se despedía de sus alumnos pidiéndoles, a modo de consejo, que se porten bien y que estudien mucho.

La Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Puno y el colegio donde laboraba le rendirán honores por arriesgar su vida en favor de sus estudiantes.