Sociedad

Este viernes 31 de octubre 2025, se celebra el Día de la Canción Criolla: conoce por qué la celebramos

El 31 de octubre no solo se celebra Halloween, sino también el Día de la Canción Criolla en Perú, que rinde homenaje a esta expresión cultural fundamental de la identidad nacional.

Peruanos celebran el Día de la Canción Criolla cada 31 de octubre.
Peruanos celebran el Día de la Canción Criolla cada 31 de octubre. | Foto: Composición LR/IA.

El viernes 31 de octubre no solo es conocido por la celebración de Halloween, sino también por una fecha muy especial para el Perú: el Día de la Canción Criolla. Esta conmemoración rinde homenaje a la música criolla, expresión artística que forma parte esencial de la identidad nacional y que, año tras año, se celebra en hogares, peñas y diversos espacios culturales del país, manteniendo viva la tradición y el orgullo peruano.

lr.pe

¿Por qué se celebra el Día de la Canción Criolla?

El Día de la Canción Criolla se celebra en el Perú cada 31 de octubre como un homenaje a la música criolla, una de las manifestaciones más representativas de la identidad nacional. Esta fecha fue instaurada oficialmente en 1944 por el presidente Manuel Prado Ugarteche, con el propósito de destacar y preservar los ritmos y composiciones que forman parte del patrimonio cultural del país. La música criolla nació principalmente en Lima, pero con el tiempo se extendió a todo el territorio peruano, integrando géneros como el vals, la marinera, el festejo, la polka y el tondero.

31 de octubre: ¿por qué se recuerda a Lucha Reyes?

El 31 de octubre no solo se celebra en el Perú el Día de la Canción Criolla, sino que también se recuerda la muerte de Lucha Reyes, una de las voces más emblemáticas de la música criolla. La artista falleció ese mismo día en 1973, fecha que coincidió con la celebración instaurada en honor al género criollo.

Desde entonces, su partida ha adquirido un significado especial, ya que muchos peruanos asocian esta fecha con su legado artístico y la consideran un símbolo eterno de la música peruana. Su interpretación de temas como 'Regresa' y 'Mi última canción' sigue siendo parte esencial de las conmemoraciones del 31 de octubre.

¿Cómo se celebra el Día de la Canción Criolla?

El Día de la Canción Criolla, celebrado cada 31 de octubre en el Perú, es una jornada llena de música, baile y orgullo nacional. En esta fecha, se rinde homenaje a los grandes intérpretes y compositores del género criollo, que forma parte esencial de la identidad cultural del país. Las celebraciones incluyen presentaciones en vivo de música criolla, peñas, festivales y actividades culturales organizadas por municipios, colegios y centros culturales.

En muchos hogares y restaurantes, se escucha vals, marinera y festejo, mientras se disfrutan platos típicos como el anticucho, el tacu tacu o la carapulcra. Además, se recuerda con especial cariño a figuras icónicas como Lucha Reyes, Chabuca Granda, Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés, quienes dejaron una huella imborrable en la historia musical del Perú.

