HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     
Sociedad

Sorteo La Tinka EN VIVO hoy sábado 12 de octubre: resultados, números ganadores y a cuánto asciende el pozo millonario

En esta nueva edición, La Tinka sortea más de S/4.000.000. Revisa aquí los resultados del sorteo de este 12 de octubre y si reventó o no el pozo millonario.


Nuevo sorte de La Tinka este 12 de octubre: conoce los resultados
Nuevo sorte de La Tinka este 12 de octubre: conoce los resultados | La Tinka

Una nueva edición del sorteo de La Tinka se realizará este domingo 12 de octubre. En esta edición, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/4.503.819. Como cada miércoles y domingo, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o alguno de los premios secundarios, según los números que marcaron en su cartilla, la cual pueden obtener por S/ 5 de manera virtual o en puntos autorizados. También pueden participar de los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.

Sorteo La Tinka EN VIVO hoy domingo 12 de octubre

10:53
12/10/2025

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

10:52
12/10/2025

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

10:52
12/10/2025

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.

Los puntos de venta disponibles para jugar incluyen centros comerciales y tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. Cabe señalar que la transmisión en vivo del sorteo se llevará a cabo a partir de las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales, como Facebook y Youtube. Además, los resultados estarán disponibles en La República.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Sorteo La Tinka EN VIVO hoy miércoles 8 de octubre: sigue la jugada, números ganadores y pozo millonario

Sorteo La Tinka EN VIVO hoy miércoles 8 de octubre: sigue la jugada, números ganadores y pozo millonario

LEER MÁS
Ganador de La Tinka del 5 de octubre: la jugada que le hizo llevarse 6 millones de soles

Ganador de La Tinka del 5 de octubre: la jugada que le hizo llevarse 6 millones de soles

LEER MÁS
La Tinka, resultados del domingo 5 de octubre: mira el sorteo aquí y los números ganadores

La Tinka, resultados del domingo 5 de octubre: mira el sorteo aquí y los números ganadores

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta EN VIVO, hoy: más de 750 personas afectadas tras fatal incendio en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta EN VIVO, hoy: más de 750 personas afectadas tras fatal incendio en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Transportistas anuncian los acuerdos con el presidente José Jerí ante ola de criminalidad: "Formarán un grupo élite especializado"

Transportistas anuncian los acuerdos con el presidente José Jerí ante ola de criminalidad: "Formarán un grupo élite especializado"

LEER MÁS
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión del Área A este 11 de octubre

Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión del Área A este 11 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025