Una nueva edición del sorteo de La Tinka se realizará este domingo 12 de octubre. En esta edición, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/4.503.819. Como cada miércoles y domingo, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o alguno de los premios secundarios, según los números que marcaron en su cartilla, la cual pueden obtener por S/ 5 de manera virtual o en puntos autorizados. También pueden participar de los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka? Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen: - Plaza Vea - Vivanda - Promart - Mass - Oechsle - Módulos de La Tinka

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka? Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka? El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.

Los puntos de venta disponibles para jugar incluyen centros comerciales y tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. Cabe señalar que la transmisión en vivo del sorteo se llevará a cabo a partir de las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales, como Facebook y Youtube. Además, los resultados estarán disponibles en La República.