Kábala hoy jueves 23 de octubre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

El calendario estipulado para reclamar los premios de La Kábala establece el siguiente período:

30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

90 días si el premio es mayor al millón de soles.

180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.

Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.