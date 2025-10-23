HOYSuscripcion LR Focus

Kábala hoy jueves 23 de octubre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Intralot realiza el sorteo de La Kábala los martes, jueves y sábados. En esta ocasión, se revelarán las bolillas ganadoras del pozo, que acumuló S/3.314.359

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/3.314.359
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/3.314.359 | Foto: Intralot

Un nuevo sorteo de La Kábala se llevará a cabo este jueves 23 de octubre, el popular juego de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo de S/3.314.359. Próximamente, se anunciarán los números ganadores y las jugadas ganadoras del día. Miles de jugadores a nivel nacional esperan con ansias este evento semanal, que entrega premios y la ilusión de volverse millonarios. Consulta los resultados completos de la Kábala en La República.

Sorteo de La Kábala EN VIVO HOY, jueves 23 de octubre

21:00
23/10/2025

¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?

Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:

Bolilla 3: 595 veces

Bolilla 20: 586 veces

Bolilla 37: 582 veces

Bolilla 22: 569 veces

Bolilla 40: 566 veces

20:00
23/10/2025

¿Hasta cuándo se puede reclamar el premio?

El calendario estipulado para reclamar los premios de La Kábala establece el siguiente período: 

30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

90 días si el premio es mayor al millón de soles.

180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.

Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

18:30
23/10/2025

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

17:12
23/10/2025

¿Qué días se juega la Kábala?

El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 

¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala? 

La Kábala es un juego de azar puro: no existen métodos para predecir números, pero sí prácticas que optimizan tu probabilidad efectiva y la calidad de tus jugadas dentro de un presupuesto fijo. Evita patrones obvios y fechas comunes; elegir combinaciones realmente aleatorias reduce la probabilidad de compartir el premio si aciertas, porque muchas personas tienden a escoger secuencias populares.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuánto cuestan las jugadas múltiples?

Una jugada simple de Kábala cuesta S/ 2 y te permite marcar 6 números; las jugadas múltiples elevan el precio porque añaden combinaciones al seleccionar más de 6 números en la misma cartilla. Según la guía práctica, los rangos típicos de costo por múltiple son: 7 números S/ 14, 8 números S/ 56, 9 números S/ 168, 10 números S/ 420 y hasta 15 números S/ 10,010, reflejando el crecimiento combinatorio a medida que se amplía la cobertura.​

¡Asegúrate de verificar los resultados y confirmar si ganaste el pozo Buenazo o el premio 'Chau Chamba'!

