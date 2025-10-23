Kábala hoy jueves 23 de octubre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo
Intralot realiza el sorteo de La Kábala los martes, jueves y sábados. En esta ocasión, se revelarán las bolillas ganadoras del pozo, que acumuló S/3.314.359
Un nuevo sorteo de La Kábala se llevará a cabo este jueves 23 de octubre, el popular juego de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo de S/3.314.359. Próximamente, se anunciarán los números ganadores y las jugadas ganadoras del día. Miles de jugadores a nivel nacional esperan con ansias este evento semanal, que entrega premios y la ilusión de volverse millonarios. Consulta los resultados completos de la Kábala en La República.
Sorteo de La Kábala EN VIVO HOY, jueves 23 de octubre
¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?
Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:
Bolilla 3: 595 veces
Bolilla 20: 586 veces
Bolilla 37: 582 veces
Bolilla 22: 569 veces
Bolilla 40: 566 veces
¿Hasta cuándo se puede reclamar el premio?
El calendario estipulado para reclamar los premios de La Kábala establece el siguiente período:
30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.
90 días si el premio es mayor al millón de soles.
180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.
Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.
¿Qué días se juega la Kábala?
El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.
¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala?
La Kábala es un juego de azar puro: no existen métodos para predecir números, pero sí prácticas que optimizan tu probabilidad efectiva y la calidad de tus jugadas dentro de un presupuesto fijo. Evita patrones obvios y fechas comunes; elegir combinaciones realmente aleatorias reduce la probabilidad de compartir el premio si aciertas, porque muchas personas tienden a escoger secuencias populares.
¿Cuánto cuestan las jugadas múltiples?
Una jugada simple de Kábala cuesta S/ 2 y te permite marcar 6 números; las jugadas múltiples elevan el precio porque añaden combinaciones al seleccionar más de 6 números en la misma cartilla. Según la guía práctica, los rangos típicos de costo por múltiple son: 7 números S/ 14, 8 números S/ 56, 9 números S/ 168, 10 números S/ 420 y hasta 15 números S/ 10,010, reflejando el crecimiento combinatorio a medida que se amplía la cobertura.
