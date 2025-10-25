Sorteo de la Kábala en vivo hoy 25 de octubre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/3.371.752
Este sábado 25 de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/3.371.752. Los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas, se publicarán las próximas horas. Miles de apostadores de todo el país siguen con emoción este sorteo, que cada semana entrega premios y mantiene viva la esperanza de ser el próximo ganador.