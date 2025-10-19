Resultados de La Tinka del domingo 19 de octubre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
En la nueva edición del famoso juego de lotería, La Tinka, se sortea más de S/5.000.000. Las cartillas podrán obtenerse a S/5 y pueden comprarse en línea o en puntos autorizados.
Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del sorteo de La Tinka, organizado por Intralot. En esta ocasión, el pozo acumulado asciende a S/5.501.310. Como es habitual cada miércoles y domingo, los jugadores podrán aspirar al premio mayor o a alguno de los premios secundarios, dependiendo de los números seleccionados en su cartilla. Esta cartilla está disponible por S/5, ya sea de forma virtual o en puntos autorizados. Además, los participantes tendrán la opción de unirse a los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.